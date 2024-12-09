«Зенит» снова проиграл, защитники опять дико ошибались. Ключевые антигерои 18-го тура РПЛ

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09 декабря 2024, 16:51

Семак и его футболисты в команде разочарований.

Вратарь

Давид Волк («Динамо» Махачкала)

Молодой голкипер часто был среди героев тура. Но в матче против «Рубина» его команда переоценила перевес в два мяча. Волк сначала неудачно сыграл на выходе при стандарте, подарил гол защитнику Тесленко. А затем Давид остановился после выхода на его ворота и переправил мяч в сетку после удара Шабанхаджая. Махачкалинцы проиграли казанцам 2:3.

Защитники

Максим Шнапцев («Пари НН»)

Ганчаренко подумал, что у двадцатилетнего Шнапцева будут шансы поймать шустрого Маркиньоса. Белорусский тренер просчитался, бразилец из «Спартака» легко уходил от Максима. Выигрывал в скорости, в технике, в умении поменять позицию, сместившись на полуфланг. Голевые атаки в ворота «Пари НН» развивались резко и красиво, а Шнапцев не выручил.

Доминик Ороз («Крылья Советов»)

В Ростове-на-Дону собрал «хет-трик», который будет приходить ему в кошмарах. Центральный защитник «Крыльев Советов» забил в свои ворота, заработал для соперника пенальти, а затем получил вторую желтую карточку, удалившись. Молодой австриец исключил камбэк самарцев в гостях. Работал нелепо, не получилось сыграть надежно, чисто и полезно.

Родригао («Зенит»)

Мешал голкиперу Латышонку справиться с ударом Лончара, когда Стефан забивал первый гол «Акрона» в Санкт-Петербурге. Наблюдал, как Дзюба наносит удар головой, когда Артём подарил своей новой команде победу над старым клубом. Родригао заменили в перерыве, Семак показал свое отношение к игре центрального защитника, подменявшего казаха Алипа.

Петар Голубович («Химки»)

В прошлом туре «Химки» обыграли «Локомотив», а сербский защитник провел неплохой поединок. Теперь у Петара провал против «Динамо». Бителло и все, кто оказывался в зоне Голубовича, не замечали сопротивления. У «Химок» плохо в защите сыграли почти все футболисты. Крайний защитник не стал исключением. Пропустили от «Динамо» четыре мяча, а могли больше.

Полузащитники

Маркус Вендел («Зенит»)

Нацелен на ворота, легко находит опасные моменты. Но не реализовал ни один из своих подходов. Вендел по-прежнему выделяется по культуре паса. Но какая разница, какой процент точных передач, если «Зенит» дома проиграл новичку РПЛ с Дзюбой на острие? Артём получил победу, чемпионы пережили новое поражение. Вендел их не выручил, как и его напарники.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Второй раз подряд Сперцян не в своей тарелке. Эдуард не помог «Краснодару» против «Спартака», когда проиграли 0:3. Поединок против «Локомотива» сложился для «горожан» намного лучше. Но Мусаев достаточно рано заменил Сперцяна, ведь видел, что Эдуард не проходит линии «Локомотива» и не создает качественные моменты в позиционных атаках хозяев.

Клаудиньо («Зенит»)

Когда Семак говорит, что его футболистам не хватает мотивации после серии чемпионств, то намекает на Клаудиньо в первую очередь. Вот кто давненько играет с потухшими глазами. Плохая форма диспетчера отразилась на результатах команды в последних матчах. «Зенит» использовал две замены в перерыве, чтобы убрать с поля двух бразильцев – Родригао и Клаудиньо.

Кирилл Данилин («Акрон»)

Левый полузащитник «Акрона» сначала сцепился с Венделом, заработав первую желтую карточку. А через шесть минут пнул Мантуана ногой. Конечно, это чистая вторая желтая карточка. Кирилл подставил «Акрон», ведь пришлось почти весь второй тайм играть в меньшинстве. Данилину повезло, что его коллеги выстояли под натиском «Зенита», но хавбек сыграл с огнем.

Нападающие

Максим Глушенков («Зенит»)

Провел на поле почти полный матч, в отличие от Клаудиньо, но не сумел выжать из многочисленных атак «Зенита» важный спасительный гол. Когда у Глушенкова не получается, то и команда Семака автоматически становится более уязвимой. Плохая зависимость от новичка команды. Глушенков после серии разных повреждений не такой безжалостный, как был на старте сезона.

Тимур Сулейманов («Локомотив»)

Рослого нападающего выпустили, чтобы навязывал борьбу защитникам «Краснодара». В результате Сулейманов не сумел себя показать ни в качестве помощника Батракова и Пиняева, ни в качестве «столба». Тимур боролся, как и все участники поединка в Краснодаре, но «Локомотив» не получил после этого явных моментов у ворот Агкацева. Не получилось выиграть у лидера.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Проиграл в РПЛ дважды подряд, у «Зенита» редко случаются такие серии. Причем уступили не ЦСКА и «Локомотиву», а «Крыльям Советов» и «Акрону». После матчи футболисты из Самары разозлились, что на их канале поздравили клуб из Тольятти. А фанаты «Зенита» могут злиться на Семака. Чемпионы в плохом состоянии, им крупно повезло, что ушли на перерыв с равенством по очкам с «Краснодаром» и вторым местом в таблице по дополнительным показателям.

Огорчение недели. Нули на табло в Краснодаре

Центральный матч тура вряд ли мог оказаться триллером с огромным количеством забитых мячей. Но если бы «Краснодару» улыбнулась удача, или от «Локомотива» дождались лучшего командного движения, то получили бы размен ударами и более красивую развязку футбольного года. «Краснодар» благодаря нулевой ничьей и осечке соседа по таблице стал зимним чемпионом. Но Мусаев не сумел оторваться от «Зенита» и «Спартака». Вся борьба впереди.

Неудача тура. Второе подряд поражение «Зенита»

Семаку сказочно повезло, что клубы уходят на зимнюю паузу. Если Станкович сожалеет, что победная серия «Спартака» прервется до весны, то Сергей Богданович рад, ведь в нынешней форме «Зенит» мог многим уступить. «Акрон», разумеется, отбивался, не претендуя на серию моментов у ворота Латышонка. Но кто лучше реализовал подходы – тот и победил. С футболистов «Зенита» вину тоже не снимаем. Работают на второстепенную статистику, но забыли о вдохновении и победах.