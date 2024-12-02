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FIFPro назвала кандидатов на попадание в сборную 2024 года

вчера, 17:51

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список претендентов на попадание в символическую сборную 2024 года.

В него вошли 26 футболистов. Состав будет объявлен 9 декабря.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»)

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер («Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»)

Полузащитники: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Лука Модрич («Реал»), Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Родри («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»)

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Ламин Ямаль («Барселона»).

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Все комментарии
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:43
Вот португала надо убрать и будет место для Лаутаро.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:42
Опять засунули сюда Меську, но нет ни Родриго, ни Л.Мартинеса.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 23:08
Да да, особенно по Слишковичу это видно. Или по пустышке Мудрику.
Много ума не надо прессу читать и своего мнения при этом не иметь.
А по Захаряну я нигде не сказал, что у него получится в Испании или вообще заграницей. Упрёк не уместен.
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:06
Хуже!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 23:05
Кто и какие глаза имеет, я уже понял по Захаряну, и не только!!!!!!! Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:48
Тут и старина Модрич с дуба рухнули
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:02
Месси, наверное, даже после смерти будет выигрывать всевозможные награды, и попадать в символические сборные.
амурец
амурец
вчера в 20:33
Ну Месси запихнули это смех
Kum 58
Kum 58
вчера в 20:02
Эдерсон, Нойер, Холанд, Мбаппе, Месси
🤣🤣🤣
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 19:49
И если в список претендентов попал тупой супер дриблёр Мусиала, который по всем показателям отыграл хуже Вирца в 2024 году, то о чём вообще тут говорить.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 19:26, ред.
Всё он тянет. 30 результативных действий (бундеслига + ЛЕ).
Де Брюйне прям заслуживает. В сборной ни..., в АПЛ и ЛЧ больше травмирован был. И уж по крайней мере Вирц в сборной лучше рыжего смотрелся на ЕВРО. То же самое и по Билингему, который хуже немца играет в сборной, а в ЛЧ провалил все важные матчи.
Плевать на немецкую прессу, у людей есть глаза, чтобы видеть кто и что показывает.
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:56
Вирца нет, потому что еще не созрел и не тянет, даже на этот список... Читайте немецкую прессу и будете знать.)))
А вот присутствие Нойера мне непонятно. После стольких ляпов, причем существенных, он в списке. Нелогично.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:13
Странный список претендентов. Где Дьёкереш, Хамес, Салах, Виртц, Лаутаро, Ди Мария?
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:58
В принципе Рон Лео и Мануэль уже лишние в списке
Гость
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