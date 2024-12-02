FIFPro назвала кандидатов на попадание в сборную 2024 года

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вчера, 17:51

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список претендентов на попадание в символическую сборную 2024 года.

В него вошли 26 футболистов. Состав будет объявлен 9 декабря.

Вратари: («Манчестер Сити»), («Астон Вилла»), («Бавария»)

Защитники: , («Реал»), , («Манчестер Сити»), («Ливерпуль»), («Байер»), («Арсенал»)

Полузащитники: , , («Реал»), , , («Манчестер Сити»), (завершил карьеру), («Бавария»)

Нападающие: («Манчестер Сити»), («Бавария»), , («Реал»), («Интер Майами»), («Челси»), («Аль-Наср»), («Барселона»).