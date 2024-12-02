FIFPro назвала кандидатов на попадание в сборную 2024 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список претендентов на попадание в символическую сборную 2024 года.
В него вошли 26 футболистов. Состав будет объявлен 9 декабря.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»)
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер («Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»)
Полузащитники: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Лука Модрич («Реал»), Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Родри («Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»)
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Коул Палмер («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Много ума не надо прессу читать и своего мнения при этом не иметь.
А по Захаряну я нигде не сказал, что у него получится в Испании или вообще заграницей. Упрёк не уместен.
Много ума не надо прессу читать и своего мнения при этом не иметь.
А по Захаряну я нигде не сказал, что у него получится в Испании или вообще заграницей. Упрёк не уместен.
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Де Брюйне прям заслуживает. В сборной ни..., в АПЛ и ЛЧ больше травмирован был. И уж по крайней мере Вирц в сборной лучше рыжего смотрелся на ЕВРО. То же самое и по Билингему, который хуже немца играет в сборной, а в ЛЧ провалил все важные матчи.
Плевать на немецкую прессу, у людей есть глаза, чтобы видеть кто и что показывает.
Де Брюйне прям заслуживает. В сборной ни..., в АПЛ и ЛЧ больше травмирован был. И уж по крайней мере Вирц в сборной лучше рыжего смотрелся на ЕВРО. То же самое и по Билингему, который хуже немца играет в сборной, а в ЛЧ провалил все важные матчи.
Плевать на немецкую прессу, у людей есть глаза, чтобы видеть кто и что показывает.
А вот присутствие Нойера мне непонятно. После стольких ляпов, причем существенных, он в списке. Нелогично.
А вот присутствие Нойера мне непонятно. После стольких ляпов, причем существенных, он в списке. Нелогично.