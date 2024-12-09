У «Спартака» победная серия, а клуб Дзюбы переиграл «Зенит». Герои эмоционального 18-го тура РПЛ

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09 декабря 2024, 09:30

Ярко ушли на зимнюю паузу.

Вратарь

Александр Васютин («Акрон») – спокойствие тура

Бывший голкипер «Зенита» пропустил от Мостового, но это единственный точный удар фаворита против «Акрона». В восьми случаях опытный вратарь не подвел свою команду. Лидера в гостях обыграли благодаря полезным действиям бывших игроков команды Семака. Голкипер Васютин отказался пропускать от «Зенита» второй мяч, а Дзюба нашел позицию для гола.

Защитники

Александр Кутицкий («Динамо») – мастер отборов

Кутицкий на правом фланге защиты пользуется козырями опорного хавбека. Личка доверяет Александру на новой позиции. И хотя Кутицкий не всегда самый острый в атаке, форвардов у «Динамо» хватает. А вот надежная оборона нужна. Александр подстраховал голкипера и невероятно круто встречал оппонентов. У Кутицкого против «Химок» 5 отборов и 4 перехвата мяча.

Александр Жиров («Ахмат») – трудяга недели

Поединок аутсайдеров «Ахмата» и «Оренбурга» оказался напряженным. Всё завершилось победой хозяев 1:0. Привычно помогал вингер Садулаев, но Жиров добавил аргументов в пользу своей команды. Ветеран «Ахмата» забил единственный мяч. Также центральный защитник надежно отработал в воздухе в обороне и запомнился грамотностью во время атак «Оренбурга».

Егор Тесленко («Рубин») – помощник тура

В новом чемпионате центральные защитники часто забивают голы. Причем нередко проявляют голевое чутье, как у форвардов – Тесленко повторил за Осипенко и Дивеевым. Егор воспользовался ошибкой голкипера «Динамо» из Махачкалы, сравнял счет. Когда на табло оказались две двойки, «Рубину» стало проще дожать хозяев поля и вырвать итоговую победу.

Роберто Фернандес («Акрон») – навес недели

Понятно, что у Фернандеса были ошибки в обороне. Мантуану не помешали создать гол Мостового. Но итоговую победу одержал аутсайдер. «Зенит» проиграл после мастерского навеса левого латераля клуба из Тольятти на голову ветерану Дзюбе. Также Фернандес не допустил грубых ошибок в защите после удаления одного из игроков его команды и замен у «Зенита».

Полузащитники

Мохаммад Мохеби («Ростов») – ударник тура

У Мохеби пять ударов по воротам «Крыльев Советов». Хотя «Ростов» успел испугаться после гола Олейникова – хавбек забил после паса Песьякова, экс-вратаря команды Карпина, Мохеби ответил за грехи обороны. Одержать победу «Ростову» помог защитник соперника Ороз, но Мохаммад свою часть работы выполнил, как и коллекционер ассистов Комличенко.

Богдан Йочич («Рубин») – камбэк недели

«Рубин» проигрывал 2:0 в Махачкале, но сумел вырвать победу. Её соавтором стал молодой сербский хавбек. На счету Богдана важный гол в ворота Волка, а затем голевая передача на напарника. Защитники «Динамо» из Махачкалы помогли казанцам отыграться, но настырность Йочича тоже сыграла свою роль. Раскрылся в шестом по счету матче в РПЛ в этом сезоне.

Бителло («Динамо») – диспетчер уикенда

Против «Химок» у бразильца 10 передач под удары. Феноменальный показатель для любой лиги. За пятнадцать лет, пока ведут подобную статистику, лишь однажды у футболиста был показатель лучше, а именно у болгарина Пеева из «Амкара». Много лет в РПЛ никто не создавал десять моментов за игру. В итоге у Бителло есть ассист и статус одного из героев тура.

Маркиньос («Спартак») – настырность выходных

У вингера 2 ассиста. Недоволен, что наступает пауза, только разыгрался. В поединке против «Пари НН» москвичи довели победную серию до шести побед подряд. Маркиньос во втором тайме технично проскочил Шнапцева и отдал голевую передачу на коллегу. А затем именно пас бразильца на Барко установил окончательный счет в поединке «Спартака» – разгром 3:0.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – трюкач тура

У нападающего «Динамо» впервые в карьере три голевых действия в одном матче РПЛ . Игра против «Химок» удалась «Динамо», создали много моментов и крупно выиграли. Тюкавин забил сам и сделал ассист на Карраскаля. А чуть позже центральный нападающий добил «Химки» благодаря рикошету, забросил мяч в ворота по высокой дуге над головой Джикии.

Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ) – чутье недели

Мусаев технично спрятался за всеми защитниками «Факела» на дальней штанге. После прострела с левого фланга Обляков пропустил мяч, форварду оставалось не промахнуться. Быстрый гол в итоге оказался для ЦСКА победным. У Тамерлана шесть победных мячей в этом сезоне РПЛ , рекорд дивизиона. Форвард опередил на один победный мяч Угальде из «Спартака».

Главные тренеры

Марцел Личка («Динамо») и Деян Станкович («Спартак»)

Два московских клуба одержали уверенные домашние победы. Не отбивались, скрестив пальцы, как получилось у «Акрона» против «Зенита». Не в упрек команде Тедеева, его команда тоже герои тура. Но чисто по тренерской работе понравились Личка и Станкович. Даже когда были шероховатости в игре, их компенсировали лавинами острых моментов. «Динамо» и «Спартак» создали около 50 атак с ударами в матчах против «Химок» и «Пари НН», забив на двоих семь мячей. Тот случай, когда зимняя пауза прервала команды в фазе развития.

Серия недели. У «Спартака» шесть побед подряд

Хотя в Кубке страны прокололись против «Ростова», в РПЛ у «Спартака» шесть побед подряд. Первая подобная серия со времен Карреры и чемпионского сезона. Отличные результаты для Станковича и для форварда Угальде. У костариканца голы в четырех турах подряд, забил 9 мячей, прекрасный результат. «Спартак» разыгрался, начал атаковать широко и опасно, классно отработали в атаке Бонгонда, Маркиньос и Барко, то есть все помощники Угальде.

Сенсация тура. «Акрон» и Дзюба победили «Зенит»