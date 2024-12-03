Уникальная антисборная 17-го тура РПЛ. Разочаровали игроки «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива»

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03 декабря 2024, 19:03

А вратарь «Ахмата» пропустил от своего коллеги.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Игра ветерана символизирует сезон «Ахмата». В одних матчах Шелия прекрасен, тащит мячи и спасает от ещё больших неприятностей. Но порой Гиорги словно впервые надел перчатки. В матче с «Динамо» ему забил коллега Лещук. Игорь срезал мяч после подачи, снаряд по высокой дуге отправился под перекладину. Шелия растерялся и не сумел отбить мяч.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Опытный Кабутов намного чаще в этом сезоне в сборной тура. Дмитрий против ЦСКА успел даже отдать голевой пас. Но подставил свою команду удалением. Кабутов сначала снёс Файзуллаева на правом фланге, а позже отмахнулся от Аббосбека в центре поля. Непозволительная ошибка, ЦСКА в итоге сумел вымучить домашнюю ничью против «Рубина» в большинстве.

Нино («Зенит»)

Не лучшим образом сыграл Дивеев из ЦСКА , но в антисборную отправляем защитника из другого заметного клуба. Хотя Нино и Алип прекрасно знали, как играет их бывший напарник Сергеев, они дважды позволили Ивану стать героем в поединке с «Зенитом». Алип отличился у чужих ворот, а у Нино повторялись обидные ошибки. Фаворит пропустил дома три мяча, это неудача.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Зла не хватает, как говорят в народе, чтобы прокомментировать игру «Локомотива» в защите. Ньямси наблюдал, как «Химки» забивали его команде гол за голом. Жерзино был бесполезным. Француз не чувствует позиции соперников. Вера умудрился забить после двух подряд ударов. Первый выстрел Лантратов потащил, но раз Ньямси не помогал – проиграли 1:3.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Не реабилитировался после покера Угальде из «Спартака». Мексиканец невероятно нерасторопный игрок. Против «Химок» потерял мяч и надеялся, что напарник подстрахует. Просчитался – так «Химки» забили первый из трех голов. Монтес упускал Веру, не справлялся с Бакаевым, проигрывал Заболотному и Руденко. Провал опытного и дорогого центрального защитника.

Лукас Оласа («Краснодар»)

Просто недостаточно хорош. Конечно, Оласа после перерыва создал парочку моментов. «Спартак» отошел к своим воротам, защищая победу. Но «Краснодар» после действий Лукаса не забил. А вот когда уругваец ошибался на своем фланге, то Бонгонда и Угальде получали шансы поломать всю линию обороны «Краснодара», что им удалось в итоге трижды за матч.

Полузащитники

Хуан Боселли («Пари НН»)

Крепко сбитый уругваец в центре поля наступил на ногу Глебову. Какие могут быть вопросы к арбитру? После перепроверки эпизода судьи увидели серьезное нарушение правил, риск травмы для Глебова. У Боселли не было причин играть настолько грубо и неосторожно, увидели рядовую борьбу за мяч. Глупое решение крайнего форварда подставило «Пари НН» под разгром.

Александр Черников («Краснодар»)

Мусаев снял с игры центрального хавбека, который отметился лишь желтой карточкой в день разгрома от «Спартака». Хотя Пина и Черников в лучших матчах «Краснодара» показывали класс, оба провались против «красно-белых». Никто не поймал Барко, не помешал Угальде опускаться в глубину в поисках мяча. Умярова и Пруцева грозный Черников тоже не испугал.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Ну да, пробежал несколько раз с мячом к чужим воротам. Но Сперцян не забивал голы «Спартаку» и не создавал моменты для напарников. В важной домашней игре «Краснодар» проиграл с сухим счетом, допустили разгром. Сперцян как один из лидеров команды должен разделять ответственность. Вместе с напарниками плохо отработал без мяча в центре поля.

Нападающие

Матео Кассьерра («Зенит»)

Многие отметили десятый матч Соболева в РПЛ за «Зенит» без гола, что логично. Но Кассьерра был на поле весь поединок, а не вышел на замену, как Александр. Соболев пытался создавать моменты, а колумбиец ни разу не попал в створ ворот. Пассивная игра основного форварда вредит «Зениту» в этом сезоне. От блестящей формы Кассьерры не осталось и следа.

Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Хороший форвард, но класс проверяется в сложных матчах. Против «Химок» Воробьёв не сумел огорчить голкипера соперника. У него были удачные выходы на позиции, но техника подвела. Дмитрий был на поле до замены почти 80 минут, и не подарил «Локомотиву» надежду на волевой камбэк в концовке. Когда не забивает центрфорвард – сенсация становится ближе.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Семак и Галактионов пытались настроить свои команды на камбэк после жутких ошибок в защите. А «Краснодар» слишком буднично и обреченно наблюдал за голами «Спартака». Даже когда мяч был у «горожан», поединок контролировала команда Станковича. Хотя между командами нет разницы по возможностям – у «Краснодара» классный состав, результаты Мусаева захромали. Когда надо козырнуть харизмой, ничего не получается. Мураду Олеговичу важно показать чемпионский нрав.

Сенсация недели. «Зенит» проиграл дома

Победа «Крыльев Советов» над «Зенитом» – главная сенсация тура. Помним об успехе «Химок» против «Локомотива», но подмосковный середняк дома едва не обыграл «Зенит» и создал немало проблем «Спартаку» в первом круге. Теперь пришла очередь «Локомотива». А у «Крыльев Советов» задача была ещё сложнее. Впервые за много лет обыграли «Зенит» в РПЛ , причем забили в Санкт-Петербурге три мяча.

Небрежность тура. Обречённый «Краснодар»

После двух ничьих против середняков команда Мусаева должна была дома цепляться за очки в игре со «Спартаком». Соперник серьезный, но «Краснодар» никому до этого тура не проигрывал. Стоило работать иначе. Увидели падение команды, прервали серию без поражений в РПЛ . Мусаев проиграл Станковичу, поддержали проколы «Зенита» и «Локомотива» в защите. Конкуренты подарили «горожанам» шанс, которым бывший лидер сезона не воспользовался.

Безобразие. Ганчаренко угрожал арбитру

Представители «Пари НН» решили, что в поражении 0:4 от «Ростова» виноваты арбитры. Неправда, просто «зевали» в защите. Эксперты по судейству ничего криминального в ключевых эпизодах не увидели. И даже если бы увидели, тренер Ганчаренко не имел права угрожать арбитру фразой: «Ян, тебе недолго осталось». Виктор Михайлович возомнил себя бандитом? Угрозы – путь к дисквалификации тренера. Хотя генеральный директор нижегородского клуба считает, что фраза специалиста была вырвана из контекста.