Тимощук успешно обжаловал решение УАФ лишить его тренерской лицензии

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука в вопросе апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев.
Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.
Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.
11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.