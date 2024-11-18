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Тимощук успешно обжаловал решение УАФ лишить его тренерской лицензии

вчера, 20:36

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука в вопросе апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации.

Заседание по иску Тимощука в CAS на решение УАФ прошло 22 апреля.

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

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