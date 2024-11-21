«Алаюэленсе» из Коста-Рики готов судиться с ФИФА за место на КЧМ-2025

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вчера, 13:49

Представитель «Алаюэленсе» Марко Васкес отметил, что мексиканские «Леон» и «Пачука», которые примут участие в клубном чемпионате мира, принадлежат компании Grupo Pachuca. По правилам ФИФА клубы, принадлежащие одному владельцу, не могут участвовать в одном соревновании.

Таковы правила ФИФА – клубы с одним владельцем не могут [выступать на одном турнире]. У двух мексиканских клубов один владелец, и свод правил понятен. Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА . Мы наняли юридическую фирму в Испании, у них есть все детали.