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«Алаюэленсе» из Коста-Рики готов судиться с ФИФА за место на КЧМ-2025

вчера, 13:49

Представитель «Алаюэленсе» Марко Васкес отметил, что мексиканские «Леон» и «Пачука», которые примут участие в клубном чемпионате мира, принадлежат компании Grupo Pachuca. По правилам ФИФА клубы, принадлежащие одному владельцу, не могут участвовать в одном соревновании.

Таковы правила ФИФА – клубы с одним владельцем не могут [выступать на одном турнире]. У двух мексиканских клубов один владелец, и свод правил понятен. Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА. Мы наняли юридическую фирму в Испании, у них есть все детали.

Самый титулованный клуб Коста-Рики, 30 раз становившийся чемпионом страны, занимает 1-е место в рейтинге КОНКАКАФ в Центральной Америке, но 40-е – в общем рейтинге конфедерации.

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Все комментарии
fe6t933ub96c
fe6t933ub96c
вчера в 15:02
Ну хоть кто-то читает правила.
4wawh62aey3f
4wawh62aey3f
вчера в 14:03
С ФИФА судиться всё равно, что писать против ветра
ne gusta
ne gusta
вчера в 14:01
Последнее время много претензий в адрес УЕФА и ФИФА.
Гость
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