Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ по делу Мбаппе

Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ на решение по делу о невыплаченной зарплате и бонусах бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе.
Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции обязала ПСЖ заплатить футболисту € 55 млн, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение.
Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.
ждем новых подробностей шведской истории.
видимо ПСЖ для этого хочет в суд затащить Мбаппе.
ждем новых подробностей шведской истории.
видимо ПСЖ для этого хочет в суд затащить Мбаппе.
Надеюсь мама Файза довольна, компенсация за прошедший Юбилей,как никак полтийник!!!
Надеюсь мама Файза довольна, компенсация за прошедший Юбилей,как никак полтийник!!!