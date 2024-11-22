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Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ по делу Мбаппе

вчера, 15:41

Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ на решение по делу о невыплаченной зарплате и бонусах бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции обязала ПСЖ заплатить футболисту € 55 млн, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение.

Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:41
Все может быть! Посмотрим! Но макрон не вечный и тоже смертный)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:37
Вряд ли. У Кили крыша Макрон; выше некуда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
ПСЖ должен выплатить всю сумму. контракт есть контракт.
ждем новых подробностей шведской истории.
видимо ПСЖ для этого хочет в суд затащить Мбаппе.
112910415
112910415
вчера в 18:43
раскошелиться-то придётся
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:42
Подадут ещё одну аппеляцию думаю. Они черепхе и мамаше еще нервы потрепят
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:28, ред.
Бабки на стол.. Можно в шведских кронах.. На карточку.. 💳.. Ваш Кальян Мбаппе.. 💋🤣
shur
shur
вчера в 16:15
...стечение обстоятельств, итак игра не идёт, ещё финансовые проблемы! Смех-смехом, а нервозность ещё никто не отменял!
Надеюсь мама Файза довольна, компенсация за прошедший Юбилей,как никак полтийник!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:02
Если должны, нужно платить... Путь черепахину в ПСЖ заказан?
Гость
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