Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ по делу Мбаппе

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вчера, 15:41

Федерации футбола Франции отклонила апелляцию ПСЖ на решение по делу о невыплаченной зарплате и бонусах бывшему нападающему команды .

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции обязала ПСЖ заплатить футболисту € 55 млн, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение.

Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.