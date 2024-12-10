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Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортдира «Спартака»

вчера, 16:04

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Мирослав Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.

Много говорят про «Спартак» и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в «Спартаке» с хорошими перспективами. На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев. В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака».

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Все комментарии
s5sqvmuuw3ug
s5sqvmuuw3ug
вчера в 18:14
Ромащенко развалил Ахмат до основания, теперь за спартак взялся.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:27, ред.
Это официальное предложение или просто болтовня за чаем? Предложения вообще рассматривать последнее дело, хороший товар в рекламе не нуждается. В идеале нужен Спартаку человек который помимо всего прочего поднимет академию и всех крысёнышей оттуда выгонит.
x9qwyevpbt95
x9qwyevpbt95
вчера в 16:38
Мирослав Ромащенко поднял важный вопрос о необходимости спортивного директора в "Спартаке", который должен не только разбираться в российском футболе, но и обладать международными связями. Его предложение рассмотреть кандидатуры Игоря Корнеева и Орещука выглядит обоснованным. Оба специалиста имеют опыт работы как в российских, так и в европейских клубах, что может быть полезным для "Спартака" в условиях усиления конкуренции на трансферном рынке.

Корнеев, благодаря своему опыту в "Монако" и "Зените", действительно мог бы привнести свежий взгляд и стратегическое мышление в работу клуба. А знания Орещука о немецком и южноамериканском рынках также могли бы стать ценным активом при подборе новых игроков. Важно отметить, что наличие иностранного тренера в команде делает акцент на международных связях еще более актуальным.

В любом случае, выбор спортивного директора – это всегда сложный процесс, требующий тщательного анализа и учета множества факторов. Надеюсь, руководство "Спартака" примет взвешенное решение, которое поможет клубу двигаться вперед и достигать поставленных целей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Каждый кулик своё болото хвалит...
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