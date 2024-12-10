Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортдира «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Мирослав Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.
Много говорят про «Спартак» и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в «Спартаке» с хорошими перспективами. На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев. В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака».
Корнеев, благодаря своему опыту в "Монако" и "Зените", действительно мог бы привнести свежий взгляд и стратегическое мышление в работу клуба. А знания Орещука о немецком и южноамериканском рынках также могли бы стать ценным активом при подборе новых игроков. Важно отметить, что наличие иностранного тренера в команде делает акцент на международных связях еще более актуальным.
В любом случае, выбор спортивного директора – это всегда сложный процесс, требующий тщательного анализа и учета множества факторов. Надеюсь, руководство "Спартака" примет взвешенное решение, которое поможет клубу двигаться вперед и достигать поставленных целей.
Корнеев, благодаря своему опыту в "Монако" и "Зените", действительно мог бы привнести свежий взгляд и стратегическое мышление в работу клуба. А знания Орещука о немецком и южноамериканском рынках также могли бы стать ценным активом при подборе новых игроков. Важно отметить, что наличие иностранного тренера в команде делает акцент на международных связях еще более актуальным.
В любом случае, выбор спортивного директора – это всегда сложный процесс, требующий тщательного анализа и учета множества факторов. Надеюсь, руководство "Спартака" примет взвешенное решение, которое поможет клубу двигаться вперед и достигать поставленных целей.