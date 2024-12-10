Ромащенко предложил двух кандидатов на должность спортдира «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» предложил двух кандидатов на должность спортивного директора красно-белых.

Много говорят про «Спартак» и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в «Спартаке» с хорошими перспективами. На мой взгляд, «Спартаку» подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в «Монако», в «Зените». Эти команды решали большие задачи. Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в «Динамо», где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев. В «Спартаке» работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для «Спартака».