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Сантос о Соболеве: «Он все еще проходит процесс адаптации»

сегодня, 10:58

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в петербургской команде.

У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:03
- Чего-то долговато он привыкает? Ваи не кажется? Так можно и до пенсии "привыкать"...
- Лусиано (аргентинец) пришел в Зенит с "0" - и сразу заиграл! Педро (бразилец) пришёл в Зенит с "0" - и сразу заиграл! И т.д., и т.п.
- А Соболеву (россиянину), видите ли, нужно время на адаптацию! Охренеть...
Capral
Capral
сегодня в 12:56, ред.
Привыкать надо не к футболу Зенита, а, к антифутболу Семака.
rb324kxv2gp3
rb324kxv2gp3
сегодня в 12:34
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:52
    год - полтора, максимум два !
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 11:04, ред.
    Он вон еле дышит.
    Гость
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