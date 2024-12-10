Сантос о Соболеве: «Он все еще проходит процесс адаптации»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в петербургской команде.
У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.
В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия.
- Лусиано (аргентинец) пришел в Зенит с "0" - и сразу заиграл! Педро (бразилец) пришёл в Зенит с "0" - и сразу заиграл! И т.д., и т.п.
- А Соболеву (россиянину), видите ли, нужно время на адаптацию! Охренеть...
- Лусиано (аргентинец) пришел в Зенит с "0" - и сразу заиграл! Педро (бразилец) пришёл в Зенит с "0" - и сразу заиграл! И т.д., и т.п.
- А Соболеву (россиянину), видите ли, нужно время на адаптацию! Охренеть...