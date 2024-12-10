Сантос о Соболеве: «Он все еще проходит процесс адаптации»

Защитник «Зенита» высказался об адаптации нападающего в петербургской команде.

У каждого свой путь в футболе. Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено. Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу.