Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые»

Почётный президент Российского футбольного союза рассказал, что будет скучать по российскому футболу зимой, а также поделился мнением о большей части матчей Российской Премьер-Лиги.

У нас в чемпионате бывают хорошие игры. Но большинство матчей в нашем чемпионате бестолковые. Но я человек футбольный, так что даже без такого футбола мне будет скучно зимой. Раньше такого количества бестолковых матчей не было. Сейчас много игр, которые смотришь, а потом не вспоминаешь. Как будто и не было этой игры. Девяносто минут сыграли, побегали, потолкались, а в памяти ничего не осталось. И во многих моментах у нас футболисты занимаются не футболом, а какими-то бесконечными тычками. Непонятно, как у нас готовят игроков. Элементарные технические приёмы не могут запомнить. Но всё равно чувствую себя при деле, когда смотрю футбол.