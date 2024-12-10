Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые»

сегодня, 10:38

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, что будет скучать по российскому футболу зимой, а также поделился мнением о большей части матчей Российской Премьер-Лиги.

У нас в чемпионате бывают хорошие игры. Но большинство матчей в нашем чемпионате бестолковые. Но я человек футбольный, так что даже без такого футбола мне будет скучно зимой. Раньше такого количества бестолковых матчей не было. Сейчас много игр, которые смотришь, а потом не вспоминаешь. Как будто и не было этой игры. Девяносто минут сыграли, побегали, потолкались, а в памяти ничего не осталось. И во многих моментах у нас футболисты занимаются не футболом, а какими-то бесконечными тычками. Непонятно, как у нас готовят игроков. Элементарные технические приёмы не могут запомнить. Но всё равно чувствую себя при деле, когда смотрю футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуарте рассказал, что Станкович изменил в «Спартаке»
Сегодня, 10:27
Сантос: «Кому-то не нравится, что „Зенит“ каждый год выигрывает титул»
Сегодня, 10:18
Дуарте: «„Спартак“ созрел для борьбы за чемпионский титул»
Сегодня, 10:13
Дуглас Сантос: «Думаю, что я на 50% русский»
Сегодня, 10:06
Ятимов: «Между чемпионатом Таджикистана и РПЛ большая разница»
Сегодня, 09:43
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос мечтает сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 21:18
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:57
Приветствую Иван! Согласен с тобой
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:58
Доброго Здоровья, Володя!
Чуть-чуть Тебя поправлю, были хорошие президенты, но последние десять лет одно ....
alexamit
alexamit ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:55
И дуют в одну сторону...В 51ую!
257r5ba7a4wh
257r5ba7a4wh
сегодня в 12:43
Это и без старого пня понятно
Capral
Capral
сегодня в 12:36
Сенатов.

В российском футболе, понятия "бестолковый" и "незрелищный"- синонимы. Пора бы уже знать.
Ничего он не перепутал.
112910415
112910415
сегодня в 11:05
ну, крест у нас такой !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:02, ред.
Это про матчи сборной можно сказать)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:41
. Бывают хорошие президенты РФС.. но в большинстве бестолковые)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 