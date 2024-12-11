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«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и Сашу Боэ

сегодня, 08:07

«Галатасарай» хочет подписать зимой вингера «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, а также защитника «Баварии» Сашу Боэ.

Игроки находятся в шорт-листе стамбульского клуба, при этом Боэ уже выступал за «Галатасарай» с 2021 по 2024 год.

Контракт Сона со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года, права на Боэ принадлежат мюнхенцам до 2028-го.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:23
Состав по именам у Галатасарая сильный конечно, но Сона сложно будет пока завлечь.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:40
Я конечно не слежу за карьерой Боэ, но в Баварии он практически не играет( может на травме, может еще что), и если чесно,я был рад, что Саша не перешел в Арсенал, т.к нет в нем чего-то особенного, а турки летом зарядили за него 30 лямов! Теперь вот обратно хотят, бизнес по турецки)))
Что касается Сона, то рано ему еще напенсию, думаю на него еще выйдут крупные клубы из
топ 5 Лиг
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:11
Сарай хочет ещё более качественный рывок сделать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:10
Главное чтобы Сон этого хотел
Гость
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