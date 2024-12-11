«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и Сашу Боэ

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сегодня, 08:07

«Галатасарай» хочет подписать зимой вингера «Тоттенхэма» , а также защитника «Баварии» .

Игроки находятся в шорт-листе стамбульского клуба, при этом Боэ уже выступал за «Галатасарай» с 2021 по 2024 год.

Контракт Сона со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года, права на Боэ принадлежат мюнхенцам до 2028-го.