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«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда

вчера, 14:28

«Манчестер Юнайтед» готов продать воспитанника своей академии, нападающего Маркуса Рэшфорда.

По сведениям источника, «красные дьяволы» открыты для предложений по Маркусу уже этой зимой, а планируют продать футболиста максимум к следующему лету.

Отмечается, что при помощи расставания с Рэшфордом «Манчестер Юнайтед» сэкономит на его зарплате, что позволит манкунианскому клубу без проблем вписаться в правила финансового фэйр-плей.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:20
Бестолковый оказался максимка.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:13
Время всегда показывает, что мю плох)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:01
Давно пора! И Бруну , Каземиро, Антони тоже)
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:10
Да там Эшворда случайно уволили))))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:57
Допёк. Вопрос: кто его купит за такие бабки?
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:05
...и что характерно,это до боли приятное слово "воспитанник своей Академии". а толку то, ни как и ни эдак , а так время просто проводит!
Смотрю на Фодена и радуюсь за парня,повезло Сити!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:01
Не плохой игрок, но лентяй и тусовщик, поэтому не жалко. Своим поведением развращает раздевалку и этой "болезнью" начинают болеть другие. Из-за таких МЮ плетется в хвосте.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:55, ред.
Может быть Рэшфорд сам хочет уйти.
МЮ без Рэшфорда как Ливерпуль без Салаха, хорошо или плохо покажет время.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:23
Давно пора. Да хоть в саудовский клуб...но подальше от МЮ
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:19
Полномочия "депутата" заканчиваются.. ☝️
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:41
МЮ не удивил этим
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:32
Париж может возьмёт или саудития, других вариантов щас не вижу
Гость
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