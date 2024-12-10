«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда

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вчера, 14:28

«Манчестер Юнайтед» готов продать воспитанника своей академии, нападающего .

По сведениям источника, «красные дьяволы» открыты для предложений по Маркусу уже этой зимой, а планируют продать футболиста максимум к следующему лету.

Отмечается, что при помощи расставания с Рэшфордом «Манчестер Юнайтед» сэкономит на его зарплате, что позволит манкунианскому клубу без проблем вписаться в правила финансового фэйр-плей.