«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать воспитанника своей академии, нападающего Маркуса Рэшфорда.
По сведениям источника, «красные дьяволы» открыты для предложений по Маркусу уже этой зимой, а планируют продать футболиста максимум к следующему лету.
Отмечается, что при помощи расставания с Рэшфордом «Манчестер Юнайтед» сэкономит на его зарплате, что позволит манкунианскому клубу без проблем вписаться в правила финансового фэйр-плей.
Смотрю на Фодена и радуюсь за парня,повезло Сити!
Смотрю на Фодена и радуюсь за парня,повезло Сити!
МЮ без Рэшфорда как Ливерпуль без Салаха, хорошо или плохо покажет время.
МЮ без Рэшфорда как Ливерпуль без Салаха, хорошо или плохо покажет время.