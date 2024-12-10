«Лас-Пальмас» намерен подписать нападающего «Спартака»

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вчера, 15:22

«Лас-Пальмас» близок к подписанию нападающего «Спартака» . Испанский клуб уже давно хотел подписать игрока для усиления линии атаки. Жозе перейдёт в «Лас-Пальмас» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит около 1,5 миллионов евро.

Напомним, Жозе перешёл в «Спартак» из «Бетиса» в июле текущего года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл 13 матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.