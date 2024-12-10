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«Лас-Пальмас» намерен подписать нападающего «Спартака»

вчера, 15:22

«Лас-Пальмас» близок к подписанию нападающего «Спартака» Виллиана Жозе. Испанский клуб уже давно хотел подписать игрока для усиления линии атаки. Жозе перейдёт в «Лас-Пальмас» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит около 1,5 миллионов евро.

Напомним, Жозе перешёл в «Спартак» из «Бетиса» в июле текущего года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл 13 матчей, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:52
надо срочно пойти им навстречу !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24
Вилли вместе с Шамаром можно хоть бесплатно лишь бы не сидели на зарплате Лукойла.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:24
Неудачный трансфер. Спартак только выиграет если избавится от балласта зимой
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:25
Странный бизнес проект...
lotsman
lotsman
вчера в 15:52
Опять утка или всё таки Спартак отпускает Жозе?
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Ну хоть за столько его спихнуть если получится....
drug01
drug01
вчера в 15:48
Спартак много не потеряет
kqbsn9m9765u
kqbsn9m9765u
вчера в 15:27
Безполезный нападающий, можно отпустит
Гость
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