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«Брест» связался с руководством «Стад де Франс» для проведения матчей ЛЧ

сегодня, 14:55

«Брест» в связи с выходом в плей-офф Лиги чемпионов обратился к руководству стадиона «Стад де Франс» с просьбой о проведении матчей турнира.

Игры общего этапа команда проводит на «Стад дю Рудуру» в Генгаме, но этот стадион не соответствует требованиям финальной стадии ЛЧ. Однако нельзя исключать возможности проведения необходимых работ для соответствия регламенту.

Есть также вариант с «Роазон Парк», где выступает «Ренн». Неофициальные контакты между клубами были установлены во время последнего матча между командами 19 октября. Эта арена является запасной для проведения поединков «Бреста» в ЛЧ в этом сезоне.

«Брест» связался с УЕФА, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять.

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