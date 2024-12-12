«Алания» весной может сыграть несколько матчей на домашнем стадионе

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сегодня, 08:44

Президент Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) рассказал, что «Алания» во второй части текущего сезона может провести несколько матчей на домашнем стадионе во Владикавказе.

Клуб в данный момент принимает соперников в Грозном в связи с реконструкцией стадиона «Спартак». В сезоне‑2022/23 коллектив занял третье место в Первой лиге, но не смог принять участие в стыковых матчах из‑за отказа в выдаче лицензии РФС ‑1.