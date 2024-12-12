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«Алания» весной может сыграть несколько матчей на домашнем стадионе

сегодня, 08:44

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, что «Алания» во второй части текущего сезона может провести несколько матчей на домашнем стадионе во Владикавказе.

Клуб в данный момент принимает соперников в Грозном в связи с реконструкцией стадиона «Спартак». В сезоне‑2022/23 коллектив занял третье место в Первой лиге, но не смог принять участие в стыковых матчах из‑за отказа в выдаче лицензии РФС‑1.

По общению с клубом есть информация, что «Алания» во второй части сезона сможет сыграть несколько матчей на домашнем стадионе. При проектировании арены были удовлетворены требования по идентификации болельщиков.

Об отсутствии в регионе подходящей под требования РПЛ арены

Мне кажется, что [требование] слишком жёсткое. Буквально сегодня [в среду — прим.ред.] было совещание в РФС, на котором присутствовали представители РПЛ и Первой лиги. Обсуждали возможность изменения требований, смягчения их для клубов, которые заходят в РПЛ. Пока не буду раскрывать детали, но надеюсь, что решение будет принято.

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Все комментарии
s76frf5gp28t
s76frf5gp28t ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:46
Да там хоть один матч сыграли бы, а то уже несколько лет обещают мифическое открытие стадиона, что болельщики Алании уже и не надеются посетить мипдион при жизни... хотя если таблетки бессмертия изобретут, то лет так через двести Алания наконец-то сыграет на домашнем стадионе.
yfptmndd5hkn
yfptmndd5hkn
сегодня в 14:40
Шо, опять?
Даже болельщик Алании свято верив первым обещаниям, после нескольких лет понял, что это всё сказки.
Не удивлюсь тому, что его даже строить не начинали, а потратились только на галаграмму и качают деньги из бюджета.
wsdtsd83tffz
wsdtsd83tffz
сегодня в 12:43
У каждой команды должен быть свой хороший стадион.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:55
Посмотрим. Эти сказки мы уже слышали не первый раз.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:49
Почему только несколько?
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