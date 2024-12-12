«Алания» весной может сыграть несколько матчей на домашнем стадионе

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, что «Алания» во второй части текущего сезона может провести несколько матчей на домашнем стадионе во Владикавказе.
Клуб в данный момент принимает соперников в Грозном в связи с реконструкцией стадиона «Спартак». В сезоне‑2022/23 коллектив занял третье место в Первой лиге, но не смог принять участие в стыковых матчах из‑за отказа в выдаче лицензии РФС‑1.
По общению с клубом есть информация, что «Алания» во второй части сезона сможет сыграть несколько матчей на домашнем стадионе. При проектировании арены были удовлетворены требования по идентификации болельщиков.
Об отсутствии в регионе подходящей под требования РПЛ арены
Мне кажется, что [требование] слишком жёсткое. Буквально сегодня [в среду — прим.ред.] было совещание в РФС, на котором присутствовали представители РПЛ и Первой лиги. Обсуждали возможность изменения требований, смягчения их для клубов, которые заходят в РПЛ. Пока не буду раскрывать детали, но надеюсь, что решение будет принято.
Даже болельщик Алании свято верив первым обещаниям, после нескольких лет понял, что это всё сказки.
Не удивлюсь тому, что его даже строить не начинали, а потратились только на галаграмму и качают деньги из бюджета.
Даже болельщик Алании свято верив первым обещаниям, после нескольких лет понял, что это всё сказки.
Не удивлюсь тому, что его даже строить не начинали, а потратились только на галаграмму и качают деньги из бюджета.