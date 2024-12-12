Представитель Дзюбы предложил создать рабочую группу по рекорду «гол+пас»

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сегодня, 13:54

Представитель интересов нападающего «Акрона» Леонид Гольдман заявил источнику, что Российскому футбольному союзу ( РФС ) или Российской Премьер‑Лиге ( РПЛ ) можно создать рабочую группу, чтобы официально определить рекорды России по главным статистическим показателям, а не опираться на данные СМИ и сторонних ресурсов.

Ранее портал Transfermarkt в своих социальных сетях опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы оказался 261 балл (163+98), а у идущего на первом месте в списке бывшего полузащитника «Локомотива» — 266 (120+146). В недавнем совместном исследовании Спортс и «Спорт‑Экспресс» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно.