Представитель Дзюбы предложил создать рабочую группу по рекорду «гол+пас»

Представитель интересов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил источнику, что Российскому футбольному союзу (РФС) или Российской Премьер‑Лиге (РПЛ) можно создать рабочую группу, чтобы официально определить рекорды России по главным статистическим показателям, а не опираться на данные СМИ и сторонних ресурсов.
Ранее портал Transfermarkt в своих социальных сетях опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы оказался 261 балл (163+98), а у идущего на первом месте в списке бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146). В недавнем совместном исследовании Спортс и «Спорт‑Экспресс» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно.
Если говорить про Transfermarkt, то там над статистикой работает большая команда, а не два человека. Исходя из этого, лично у меня доверия к их данным несколько больше, чем к авторам предыдущего недавнего материала.
При всём уважении к коллегам, я бы здесь всё‑таки придерживался официальных источников. Потому что, насколько я понимаю, в той же работе «СЭ» и Спортс есть определённые несостыковки даже с той информацией, которая использовалась этими же изданиями несколько лет назад, уже не говоря про сезоны 90‑х годов, когда играл Лоськов. Но то, что касается выступлений Артёма, там определённо есть неточности, и это наводит на мысль, что ошибки могут быть и в других сезонах, ранних.
Мне кажется, если кто‑то хочет что‑то пересчитать, тогда это надо делать официально и целенаправленно: создать какую‑то рабочую группу от РФС и РПЛ, в которую войдут не два‑три человека, а больше. Работа ведь действительно колоссальная: отсмотреть такое огромное количество часов футбольных матчей и футбольного материала. И здесь человеческий фактор, фактор человеческой ошибки, всё равно может присутствовать. А этого бы не хотелось при определении определённых исторических фактов, это приведёт только к дополнительным спорам.
Понятно, что каждое издание вольно действовать так, как ему хочется. Но, повторюсь, всё‑таки принято придерживаться при фиксации каких‑то крупных рекордов официальных данных от компетентных структур.
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Болейте за своих, не против чужих!