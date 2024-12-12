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Представитель Дзюбы предложил создать рабочую группу по рекорду «гол+пас»

сегодня, 13:54

Представитель интересов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил источнику, что Российскому футбольному союзу (РФС) или Российской Премьер‑Лиге (РПЛ) можно создать рабочую группу, чтобы официально определить рекорды России по главным статистическим показателям, а не опираться на данные СМИ и сторонних ресурсов.

Ранее портал Transfermarkt в своих социальных сетях опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы оказался 261 балл (163+98), а у идущего на первом месте в списке бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 266 (120+146). В недавнем совместном исследовании Спортс и «Спорт‑Экспресс» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно.

Если говорить про Transfermarkt, то там над статистикой работает большая команда, а не два человека. Исходя из этого, лично у меня доверия к их данным несколько больше, чем к авторам предыдущего недавнего материала.

При всём уважении к коллегам, я бы здесь всё‑таки придерживался официальных источников. Потому что, насколько я понимаю, в той же работе «СЭ» и Спортс есть определённые несостыковки даже с той информацией, которая использовалась этими же изданиями несколько лет назад, уже не говоря про сезоны 90‑х годов, когда играл Лоськов. Но то, что касается выступлений Артёма, там определённо есть неточности, и это наводит на мысль, что ошибки могут быть и в других сезонах, ранних.

Мне кажется, если кто‑то хочет что‑то пересчитать, тогда это надо делать официально и целенаправленно: создать какую‑то рабочую группу от РФС и РПЛ, в которую войдут не два‑три человека, а больше. Работа ведь действительно колоссальная: отсмотреть такое огромное количество часов футбольных матчей и футбольного материала. И здесь человеческий фактор, фактор человеческой ошибки, всё равно может присутствовать. А этого бы не хотелось при определении определённых исторических фактов, это приведёт только к дополнительным спорам.

Понятно, что каждое издание вольно действовать так, как ему хочется. Но, повторюсь, всё‑таки принято придерживаться при фиксации каких‑то крупных рекордов официальных данных от компетентных структур.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:30
Нет ничего предосудительного в том, что Дзюба, а в данном случае его представитель, так скрупулёзно подходит к подсчёту результативных действий футболиста. В конце концов на этом и строится принцип спортивного соперничества, не даром в советские времена в песне пелось: "... мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!" Тут главное определить категории официальных матчей, по которым будут считать их голы и пасы. И думаю не обязательно просматривать все видеотрансляции, как утверждает Гольдман, тем более их может не быть всех, а достаточно перепроверить протоколы и отчёты игр, где отражаются результаты.
Болейте за своих, не против чужих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:42
Почему и нет... Только уж муторное это дело будет, даже представить сложно. Если откровенно: ЭТО важно для Артёма - войти в анналы футбольной истории. Лично для меня вся эта ерундистика - статистика не представляет никакого интереса.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:29
Этого столба так много, что любое упоминание вызывает раздражение...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:18
Эта группа непременно должна включать в себя счётную , учётную и ревизионную комиссии...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:16
Дзюба, ты уже надоел...
trmh33cu5yr2
trmh33cu5yr2
сегодня в 14:02
Классная это работа - вести статистику.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:56
Щас весь РФС будет считать голы рукоблуда
311
311
сегодня в 13:56
Кто о чем, а Дзюба о рекордах
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