Салах – претендент на «Золотой мяч». У Мохамеда появились новые причины остаться в «Ливерпуле»

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05 декабря 2024, 15:14

Может обойти Анри и Бекхэма.

Египтянин в невероятной форме

В четырнадцати матчах АПЛ нового сезона Салах забил 13 мячей и сделал 8 ассистов. Двух голевых хватит, чтобы получить «10+10» по голам и ассистам в 4 сезонах подряд. Текущий рекорд Салаха – три таких года, тоже уникален. В Лиге чемпионов у правого вингера «Ливерпуля» 5 голевых действий в 5 матчах. «Красные» вчера потеряли два очка в красивой перестрелке с упрямым «Ньюкаслом», но Салах создал три гола. Его действия снова повлияли.

Без голевых участий Салаха «Ливерпуль» мог находиться в середине таблицы. Учитывая, что Диас, Гакпо и особенно Нуньес скверно контролируют меткость и не являются серийными голеадорами, влияние Мохамеда на «Ливерпуль» лишь выросло после ухода Клоппа. А успехи Гравенберха, МакАллистера и Гакпо помогают Салаху работать результативнее. Появление Александер-Арнольда на замену в матче против «Ньюкасла» тоже выручило.

Даже проблемы «Ливерпуля» с форвардом – у Жоты травмы, а у Нуньеса промахи с метра, работают на статистику Салаха. Мохамед восьмой лучший снайпер в истории АПЛ . Осталось шесть точных ударов, чтобы обойти Тьерри Анри, легенду «Арсенала». В десятке лучших Салах – единственный действующий игрок из АПЛ . Рекорд Ширера не побить, Алан забил 260 мячей против 170 у Салаха. Но лучшего иностранного снайпера Мохамед может обогнать.

Для обхода Агуэро нужно 15 голов. Вот только Салах прямо заявил, что может покинуть АПЛ . Игра с «Манчестер Сити» могла стать для него последней. Салах и его агент пытаются раскрутить жадного американского владельца «Ливерпуля» на крутой новый контракт. Хвастаются не только голами, но и пасами. Мохамеду нужно 4 ассиста, чтобы убрать Бекхэма из первой десятки лучших ассистентов в истории АПЛ . А вот выйти на первое место нереально.

У легенды МЮ валлийца Гиггза слишком много поединков и 162 ассиста. У Салаха 77 голевых пасов, что тоже чудесно. Если останется в «Ливерпуле» еще на несколько сезонов, то сможет претендовать на попадание в первую пятерку, где сейчас Гиггз, Де Брюйне, Сеск, Руни и Лэмпард. Хотя Салах не чистый плеймейкер, умеет всё. Пожалуй, Мохамед ещё никогда не работал настолько четко. Осталось только избежать кризисного отрезка без голов.

«Ливерпуль» подходит идеально

В уходе Салаха в Саудовскую Аравию или ПСЖ теперь нет смысла. Раньше он был, но игрок набрал форму. Но тогда зачем Мохамед в интервью делает намеки на уход? Всё просто – ведут торги. «Ливерпуль» не хочет переплачивать ветеранам, а те понимают, что их уровень футбола открывает новые двери. Если Салиба откажется от перехода в «Реал», то Перес с радостью подпишет ветерана ван Дейка. А вот вингер Родриго может уйти в АПЛ .

Тогда у «Реала» появится вакансия на правом фланге атаки. В случае продажи Винисиуса шейхам, у Переса будет соблазн подписать Салаха и Холанда, чтобы Мбаппе получил напарников мечты. Но египтянину важно оценить все риски. Холанд молодой и хочет в Испанию. Салах намного старше, чем Родриго. Мохамед в прошлом был в списках клуба из Мадрида, но это сложный шаг. Вспомните неудачи Азара, а у Салаха тоже был неудачный трансфер.

Мохамед олицетворяет особенность «Ливерпуля». В составе много ребят, которых поначалу недооценивали. Ван Дейк играл за «Селтик». Салах не заиграл в «Челси». Робертсон выступал за «Халл Сити». Гравенберха в «Баварии» признали неудачным трансфером. МакАллистер, хотя это сын известного футболиста, то есть его вели с детства лучшие скауты, попал в «Брайтон» благодаря статистике. Никто из грандов не поверил в бойкого Алексиса.

В «Ливерпуле» умеют работать с теми, кого другие недооценили. Фабиньо, Хендерсон, Мане и Фирмино тоже подходят. Голкипера Алиссона не своровали самые богатые клубы, бразильца забрали именно в «Ливерпуль». Резервист Келлехер вчера ошибся против «Ньюкасла», но это тоже недооцененный герой. И у Салаха, как символа такого «Ливерпуля» есть право на крутой новый контракт. Его нельзя отпускать свободным агентом через полгода.

Салах претендует на главный приз

У «Золотого мяча» есть магия. Бездарные французы погрызли ауру награды, но вручение приза лучшему футболисту сезона вызывает бурную реакцию. Но у Салаха на выборах есть одна большая проблема. Многие африканцы не любят египтян. Считают, что те заняли крутое место на карте с дельтой Нила и курортами Средиземного моря для европейцев. Следовательно, Салах вряд ли получит максимум от жюри из Африки. Зато есть шанс с европейцами.

Для этого «Ливерпуль» должен собрать трофеи, а Мохамед круто сыграть в решающих поединках. Ему на руку проблемы «Реала», а конкретно Беллингема, Мбаппе и Винисиуса. Также Салах не скандалист. В нем включился настоящий азартный египтянин на переговорах с «Ливерпулем». От вингера много заявлений невзначай, где подкалывает руководство клуба, требуя выдать ветерану жирный длительный контракт. Но Салах не является подлым игроком.

Скорее сам страдал из-за неспортивного поведения. Мохамед претендует на «Золотой мяч». Он как опытный скульптор отсек всё лишнее в своей игре. Сейчас намного более рациональный подход без множества изнурительных проходов и не всегда логичных попыток крутить зигзаги перед защитниками. Салах мастер «качнуть» оппонента, но в его возрасте надо сохранять силы для решающего действия. Салах успешно вошел в фазу футбольной зрелости.

Смешно, когда начинают оспаривать место Мохамеда в истории АПЛ . Салах – соавтор первого чемпионства в истории «Ливерпуля» после образования нового дивизиона. Подобрался вплотную по статистике к мастерам уровня Анри и Бекхэма. Оба не взяли «Золотой мяч», но бывали в тройке лучших. Салах никогда не поднимался выше пятого места. В новом сезоне зажигают Рафинья и Левандовски из «Барселоны». Но форвардам Флика нужны свежие трофеи.