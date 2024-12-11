Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году

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сегодня, 13:57

Полузащитник «Локомотива» и сборной России признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году. В результате опроса специалистов (тренеров, функционеров, ветеранов футбола, журналистов, комментаторов) Батраков набрал 518 баллов.

На втором месте оказался полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов). Третьим стал защитник «Рубина» и молодёжной сборной России, недавно продливший контракт со своим клубом, Илья Рожков (166 баллов). На четвёртом месте расположился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев (160 баллов). Пятым стал защитник «Ростова» Андрей Лангович (136 баллов).