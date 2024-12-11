Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году. В результате опроса специалистов (тренеров, функционеров, ветеранов футбола, журналистов, комментаторов) Батраков набрал 518 баллов.
На втором месте оказался полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов). Третьим стал защитник «Рубина» и молодёжной сборной России, недавно продливший контракт со своим клубом, Илья Рожков (166 баллов). На четвёртом месте расположился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев (160 баллов). Пятым стал защитник «Ростова» Андрей Лангович (136 баллов).
Напомним, в 2024 году Батраков сыграл 22 матча в РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Ранее агент игрока ответил на вопрос о новом контракте футболиста.