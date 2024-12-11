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Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году

сегодня, 13:57

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2024 году. В результате опроса специалистов (тренеров, функционеров, ветеранов футбола, журналистов, комментаторов) Батраков набрал 518 баллов.

На втором месте оказался полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов). Третьим стал защитник «Рубина» и молодёжной сборной России, недавно продливший контракт со своим клубом, Илья Рожков (166 баллов). На четвёртом месте расположился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев (160 баллов). Пятым стал защитник «Ростова» Андрей Лангович (136 баллов).

Напомним, в 2024 году Батраков сыграл 22 матча в РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Ранее агент игрока ответил на вопрос о новом контракте футболиста.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:25
Из всех, тех, кого представили, он- лучший.
4RT
4RT
сегодня в 14:22
Медведев с Миллером уже полочку для коллекции протёрли
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:11
Только русских выбирали?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:02
Уже успел даже выхватить манию величия . Это ни есть хорошо.
Гость
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