Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2024/2025

Победителей не судят. 8 футболистов, которые без усилий получили медаль Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 15:44
Рикарду Куарежма
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
Старридж Дэниел
Старридж Дэниел
Нападающий
Эрнандес Тео
Эрнандес Тео
Защитник

Самые топовые «халявщики» главного клубного европейского турнира.

Такие футболисты, как Златан Ибрагимович, бразилец Роналдо и Джанлуиджи Буффон входят в число великих спортсменов, которые так и не завоевали трофей Лиги чемпионов. А вот эти ребята смогли получить медаль без особых усилий. В истории Лиги чемпионов присутствуют очень сильные футболисты, которые побеждали в данном турнире, не играя реальной роли в триумфе своих команд. Давайте вспомним некоторых из них.

Коул Палмер

Нынешняя звезда «Челси» побеждала в Лиге чемпионов! Ещё несколько лет назад о Палмере говорили как о молодом даровании, но он успел забрать медаль Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Выпускник академии «Манчестер Сити» наблюдал со скамейки запасных за игрой своей команды в матчах плей-офф Лиги чемпионов в том сезоне. Но всё же хладнокровно выходил на поле в игре группового раунда с «Севильей», когда «горожане» победили со счётом 3:1. Затем Палмер вышел в стартовом составе в матче за Суперкубок УЕФА – снова, кстати, против севильцев. В этой игре он забил гол и был признан лучшим игроком матча. Пару недель спустя был продан в «Челси».

Эмерик Ляпорт

Испанец некоторое время был ключевым защитником мощнейшего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, но в сезоне 2022/23 он выполнял роль игрока запаса.

В той кампании защитник принял участие только в одном из матчей плей-офф Лиги чемпионов, выйдя на замену во втором тайме в ответном поединке против мюнхенской «Баварии», в котором у «горожан» было большое преимущество.

Вскоре после этого Ляпорт переехал в Саудовскую Аравию, выпал с радаров мирового футбола, но попал в сборную Испании на Евро-2024, где смог помочь своей команде победить. Ему всего 30 лет, и никто не удивится, если он вернётся в Европу в ближайшие год или два.

Эден Азар

Любитель гамбургеров перебрался в «Челси» в 2012 году. Он провёл семь лет на «Стэмфорд Бридж» и был одним из лучших игроков мира, но редко добирался до последних стадий Лиги чемпионов.

«Синие» выиграли турнир во второй раз в истории в 2021 году, это случилось через два года после того, как Азар перебрался в «Реал», но бельгиец в итоге без медали не остался. Он победил в этому турнире с «Реалом», в том сезоне Азар вышел на замену только один раз — в матче 1/8 финала с ПСЖ. Затем с «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Азар не играл.

Билли Гилмор

Англичанин вышел в стартовом составе только один раз в победном сезоне «Челси», это было ещё при Фрэнке Лэмпарде – в матче группового этапа против «Краснодара» (1:1).

Победа в Лиге чемпионов, возможно, останется главным событием в жизни Гилмора. Впрочем, этот сезон в Серии А просто прекрасен в плане интриги – и его «Наполи» вполне может стать чемпионов. Впрочем, как и ещё несколько команд – очень уж плотная там таблица.

Джошуа Зиркзее

23-летний нападающий проявил себя в прошлом сезоне, когда играл за «Болонью». Команда Тиаго Мотты сделала всё возможное, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сам Мотта отправился в «Ювентус», а Зиркзее – в «Манчестер Юнайтед». Джошуа принадлежал «Баварии», но там попасть в основу нереально, ведь мюнхенцы всей толпой играют на Кейна. Впрочем, нет гарантий, что Аморим сделает ставку именно на Зиркзее.

В сезоне 2019/20 годов Зиркзее подменял Левандовски, когда «Бавария» выиграла требл. Он получил медаль победителя Лиги чемпионов в подростковом возрасте, но его единственным появлением на поле в том сезоне было четырёхминутное камео в победе над «Тоттенхэмом» на групповом этапе.

Дэниел Старридж

Англичанин на самом деле был заметным игроком «Челси» в сезоне 2011/12. В том году он вышел в стартовом составе в 28 матчах в АПЛ, а также в пяти матчах Лиги чемпионов. Но в решающих играх ЛЧ Старридж сидел на скамейке запасных.

В сезоне 2018-19 он провёл семь матчей за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, забив гол и отдав голевую передачу в играх против ПСЖ и белградской «Црвены Звезды» на групповом этапе. Но он сыграл всего 10 минут в плей-офф. Да, он два раза побеждал в Лиге чемпионов, но всё же вряд ли можно поспорить, что Дэниэл действительно сыграл важную роль в победе своих команд. Едва ли Старридж замечал шутки в свой адрес.

Тео Эрнандес

Возможно, один из самых лучших левых защитников в мировом футболе на данный момент. Никто не удивится, если «Реал» подумает о его возвращении на «Сантьяго Бернабеу». Но когда Тео побеждал в Лиге чемпионов, то был просто заменой для Марсело. Впрочем, попробуй вытесни тогда этого бразильца из состава! Эрнандес сидел в запасе «сливочных» во всех семи матчах плей-офф «Лос Бланкос» в сезоне 2017/18.

Рикардо Куарежма

Про этого футболиста можно рассказывать очень долго. Наверняка у вас во дворе был парень, который выделялся на поле среди остальных, но в итоге стал условным водителем маршрутного такси, а не футболистом. Вот и к Куарежме в футбольном мире относятся примерно в подобном ключе. Да, играл за «Челси» и «Барселону», но ведь он мог раскрыться во много раз сильнее! Впрочем, португалец не был обделён выгодными контрактами, поэтому винить судьбу вряд ли будет.

Он выиграл шесть чемпионских титулов в Турции и Португалии и был частью команды Жозе Моуриньо, выигравшей требл в «Интере» в сезоне 2009/10. Но, как и в случае с его выступлениями в «Барселоне» и «Челси», Куарежме не хватало стабильности, чтобы доверять ему место в стартовом составе. В том сезоне он появился на поле в общей сложности в двух матчах, выходя на замену. Он вообще не появлялся в плей-офф и даже не был в заявке команды Моуриньо на полуфинал и финал. Наверное, это и есть самый главный «халявщик» в нашем списке. Но победителей не судят, верно?

ОфициальноМесси признан лучшим игроком МЛС в 2024 году
06 декабря 2024 Фото
ОфициальноГасперини признан лучшим тренером месяца в Серии А
06 декабря 2024
Официально«Атлетик» вручил награду One Club Man бывшему капитану «Интера»
06 декабря 2024
ОфициальноНазван автор лучшего гола ноября в Серии А
06 декабря 2024
ОфициальноСерия А назвала имя лучшего футболиста ноября
06 декабря 2024
ОфициальноАПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера ноября
05 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
andrewheat
andrewheat ответ UncleZack (раскрыть)
12 декабря 2024 в 13:56
Помню фото празднующего МЮ с Пике в составе, я тогда его принял за Майкла Каррика, и, только на следующий год увидев его в составе Барсы, узнал, кто это))) Но справедливости ради я бы отметил, что все, кроме Ривалдо в этом списке - молодые парни, Месси и Пике доказали свою состоятельность в большом футболе в будущем (что Гюлеру ещё предстоит). А с Ривалдо - пример в тему. Казалось бы, недавний обладатель золотого мяча был в ротации с Индзаги и Томассоном.
9javk2hvf5cy
9javk2hvf5cy
11 декабря 2024 в 15:38
Где Черышев?
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
11 декабря 2024 в 06:20
Молодцы ребята, все без исключения
UncleZack
UncleZack
11 декабря 2024 в 00:10
Месси-2006
Гюлер-2024
Ривалдо-2003
Пике-2008
ydg95ephsqpe
ydg95ephsqpe
10 декабря 2024 в 16:43
Некоторые футболисты получают медали, проведя минимальное количество времени на поле или вовсе оставаясь в тени основных событий.

Примеры Коула Палмера, Эдена Азара и других показывают, что иногда удача играет свою роль в карьере спортсмена. Быть в нужном месте в нужное время — это тоже искусство. Конечно, многие из упомянутых футболистов внесли вклад в свои клубы в другие сезоны или турнирах, но в контексте Лиги чемпионов их достижения выглядят менее значимыми.

Тем не менее, стоит помнить, что каждый игрок, вне зависимости от количества сыгранных минут, является частью коллектива, который достиг вершины. И хотя они могут казаться "халявщиками" в глазах болельщиков, их присутствие в команде могло сыграть свою роль в создании атмосферы победы.

В конечном счете, успех в спорте — это результат коллективной работы, и каждый член команды заслуживает признания, пусть и в разной степени.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 