Победителей не судят. 8 футболистов, которые без усилий получили медаль Лиги чемпионов

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10 декабря 2024, 15:44

Самые топовые «халявщики» главного клубного европейского турнира.

Такие футболисты, как Златан Ибрагимович, бразилец Роналдо и Джанлуиджи Буффон входят в число великих спортсменов, которые так и не завоевали трофей Лиги чемпионов. А вот эти ребята смогли получить медаль без особых усилий. В истории Лиги чемпионов присутствуют очень сильные футболисты, которые побеждали в данном турнире, не играя реальной роли в триумфе своих команд. Давайте вспомним некоторых из них.

Коул Палмер

Нынешняя звезда «Челси» побеждала в Лиге чемпионов! Ещё несколько лет назад о Палмере говорили как о молодом даровании, но он успел забрать медаль Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Выпускник академии «Манчестер Сити» наблюдал со скамейки запасных за игрой своей команды в матчах плей-офф Лиги чемпионов в том сезоне. Но всё же хладнокровно выходил на поле в игре группового раунда с «Севильей», когда «горожане» победили со счётом 3:1. Затем Палмер вышел в стартовом составе в матче за Суперкубок УЕФА – снова, кстати, против севильцев. В этой игре он забил гол и был признан лучшим игроком матча. Пару недель спустя был продан в «Челси».

Эмерик Ляпорт

Испанец некоторое время был ключевым защитником мощнейшего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, но в сезоне 2022/23 он выполнял роль игрока запаса.

В той кампании защитник принял участие только в одном из матчей плей-офф Лиги чемпионов, выйдя на замену во втором тайме в ответном поединке против мюнхенской «Баварии», в котором у «горожан» было большое преимущество.

Вскоре после этого Ляпорт переехал в Саудовскую Аравию, выпал с радаров мирового футбола, но попал в сборную Испании на Евро-2024, где смог помочь своей команде победить. Ему всего 30 лет, и никто не удивится, если он вернётся в Европу в ближайшие год или два.

Эден Азар

Любитель гамбургеров перебрался в «Челси» в 2012 году. Он провёл семь лет на «Стэмфорд Бридж» и был одним из лучших игроков мира, но редко добирался до последних стадий Лиги чемпионов.

«Синие» выиграли турнир во второй раз в истории в 2021 году, это случилось через два года после того, как Азар перебрался в «Реал», но бельгиец в итоге без медали не остался. Он победил в этому турнире с «Реалом», в том сезоне Азар вышел на замену только один раз — в матче 1/8 финала с ПСЖ . Затем с «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Азар не играл.

Билли Гилмор

Англичанин вышел в стартовом составе только один раз в победном сезоне «Челси», это было ещё при Фрэнке Лэмпарде – в матче группового этапа против «Краснодара» (1:1).

Победа в Лиге чемпионов, возможно, останется главным событием в жизни Гилмора. Впрочем, этот сезон в Серии А просто прекрасен в плане интриги – и его «Наполи» вполне может стать чемпионов. Впрочем, как и ещё несколько команд – очень уж плотная там таблица.

Джошуа Зиркзее

23-летний нападающий проявил себя в прошлом сезоне, когда играл за «Болонью». Команда Тиаго Мотты сделала всё возможное, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Сам Мотта отправился в «Ювентус», а Зиркзее – в «Манчестер Юнайтед». Джошуа принадлежал «Баварии», но там попасть в основу нереально, ведь мюнхенцы всей толпой играют на Кейна. Впрочем, нет гарантий, что Аморим сделает ставку именно на Зиркзее.

В сезоне 2019/20 годов Зиркзее подменял Левандовски, когда «Бавария» выиграла требл. Он получил медаль победителя Лиги чемпионов в подростковом возрасте, но его единственным появлением на поле в том сезоне было четырёхминутное камео в победе над «Тоттенхэмом» на групповом этапе.

Дэниел Старридж

Англичанин на самом деле был заметным игроком «Челси» в сезоне 2011/12. В том году он вышел в стартовом составе в 28 матчах в АПЛ , а также в пяти матчах Лиги чемпионов. Но в решающих играх ЛЧ Старридж сидел на скамейке запасных.

В сезоне 2018-19 он провёл семь матчей за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, забив гол и отдав голевую передачу в играх против ПСЖ и белградской «Црвены Звезды» на групповом этапе. Но он сыграл всего 10 минут в плей-офф. Да, он два раза побеждал в Лиге чемпионов, но всё же вряд ли можно поспорить, что Дэниэл действительно сыграл важную роль в победе своих команд. Едва ли Старридж замечал шутки в свой адрес.

Тео Эрнандес

Возможно, один из самых лучших левых защитников в мировом футболе на данный момент. Никто не удивится, если «Реал» подумает о его возвращении на «Сантьяго Бернабеу». Но когда Тео побеждал в Лиге чемпионов, то был просто заменой для Марсело. Впрочем, попробуй вытесни тогда этого бразильца из состава! Эрнандес сидел в запасе «сливочных» во всех семи матчах плей-офф «Лос Бланкос» в сезоне 2017/18.

Рикардо Куарежма

Про этого футболиста можно рассказывать очень долго. Наверняка у вас во дворе был парень, который выделялся на поле среди остальных, но в итоге стал условным водителем маршрутного такси, а не футболистом. Вот и к Куарежме в футбольном мире относятся примерно в подобном ключе. Да, играл за «Челси» и «Барселону», но ведь он мог раскрыться во много раз сильнее! Впрочем, португалец не был обделён выгодными контрактами, поэтому винить судьбу вряд ли будет.

Он выиграл шесть чемпионских титулов в Турции и Португалии и был частью команды Жозе Моуриньо, выигравшей требл в «Интере» в сезоне 2009/10. Но, как и в случае с его выступлениями в «Барселоне» и «Челси», Куарежме не хватало стабильности, чтобы доверять ему место в стартовом составе. В том сезоне он появился на поле в общей сложности в двух матчах, выходя на замену. Он вообще не появлялся в плей-офф и даже не был в заявке команды Моуриньо на полуфинал и финал. Наверное, это и есть самый главный «халявщик» в нашем списке. Но победителей не судят, верно?