«Зенит» определился с позицией, на которую подпишет игрока в январе

Стало известно, футболиста на какую позицию подпишет «Зенит» в январе. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «сине-бело-голубые» намерены оформить трансфер правого защитника.
Волков полноценно команде помочь не сможет, Караваев тоже вряд ли готов сыграть все матчи, а вариант с Мантуаном справа в защите тренерский штаб не устраивает.
- Блин, забыл... А как же Ваня? Который в аренде? Или уже и сам Зенит про него забыл?...
- Блин, забыл... А как же Ваня? Который в аренде? Или уже и сам Зенит про него забыл?...