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«Зенит» определился с позицией, на которую подпишет игрока в январе

вчера, 17:27

Стало известно, футболиста на какую позицию подпишет «Зенит» в январе. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что «сине-бело-голубые» намерены оформить трансфер правого защитника.

Волков полноценно команде помочь не сможет, Караваев тоже вряд ли готов сыграть все матчи, а вариант с Мантуаном справа в защите тренерский штаб не устраивает.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:56
Сергеев уже сам не вернётся.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:36
Сергеева надо брать, он на лавке Зенита безопасней для Зенита.
lotsman
lotsman
вчера в 18:12
Правый фланг надо усиливать. Продать назад в Спартак Соболя и купить хорошего правого защитника.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:04, ред.
- Да ради Бога! Только не Марио опять!...

- Блин, забыл... А как же Ваня? Который в аренде? Или уже и сам Зенит про него забыл?...
vkr5kaavf652
vkr5kaavf652
вчера в 18:02
Эту позицию нужно усиливать, и Алипа отправить куда-нибудь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:47
Когда узнали о наборе в Зенит)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Серега щас непотопляем и удобен руководству))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:42
Сразу троих берите
Capral
Capral
вчера в 17:33
А я то думал, что они с тренером определились...
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