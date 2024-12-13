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ФИФА утвердила список рефери из России на международные матчи в 2025 году

сегодня, 12:40

ФИФА утвердила список арбитров из России на международные поединки в 2025 году. В списке 42 рефери, Владислав Безбородов в него не попал, поскольку он отстранен от работы до конца сезона 2024/25.

Судьи

Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Сергей Чебан (впервые), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024).

Ассистенты судьи

Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).

Видеоарбитры

Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые).

Судьи по футзалу

Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые).

Судьи по пляжному футболу

Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:14
На мой взгляд Павел Кукуян посильнее будет Кукуляка, и уж тем более Любимова и Чебана.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:26
Теперь будем ждать, на какие "важные" игры будут назначаться наши арбитры.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:59
"День сурка" в редакции)...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:54, ред.
Повтор...
https://m.soccer.ru/news/1395385
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