КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам дерби

вчера, 14:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» по итогам матча 11-го тура Российской премьер-лиги на общую сумму 170 тыс. рублей. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у московского «Спартака» со счетом 3:2.

«Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 20 тыс. рублей, тренер ЦСКА Манель Эспозито — на 10 тысяч рублей — за выходы за пределы технической зоны. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения — штраф 20 тыс. У „Спартака“ систематические выходы тренеров Ненада Сакича и Винценцо Сассо — каждый по 10 тыс. рублей. У болельщиков „Спартака“ скандирования, аналогичные болельщикам ЦСКА, но в адрес судьи и ЦСКА. Поскольку это седьмое нарушение за сезон, то штраф 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с московским «Локомотивом» в гостях. «Спартак» в тот же день примет «Ростов».

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:08
Бисер метают, а реальные герои беспредела в тени
sg2bc67ur257
sg2bc67ur257
вчера в 17:59
Наш чемпионат скоро превратится в чемпионат оскорблений и здесь равных цска, конечно, нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Бедный СпаМ и тут в проигрыше перед ЦСКА ))).
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39
Это дерби и нервы накалены у всех
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
У Спартака оскорбительное скандирование аналогичные болельщикам ЦСКА, но в адрес судьи и ЦСКА. А у болельщиков ЦСКА в чью сторону?) А вообще то атмосфера матча соответствовала настоящему дерби. Тренеры нервничали и выскакивали за пределы, болельщики поддерживающими кричалками гнали своих вперёд и оскорбительными поливали соперников. Другой атмосферы на дерби и быть не могло.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:49
Очередной рабочий день КДК прошёл успешно, нарыли 170 тысяч рублей с одного матча, самое популярное нарушение – выход за пределы технической зоны главного тренера и его помощников. Это происходит постоянно и каждый раз платят штраф. Из каких средств? Из свободных... Бороться с этим нарушением никто не собирается... Зачем? Главное, деньги поступают. Грешите и кайтесь... Покаялись? Грешите снова!!! А ведь это похоже на философию самого Григория Распутина? Не далеко ли зашли в КДК? Интересно, кто инициатор этой схемы?
wnk62m8zybrj
wnk62m8zybrj
вчера в 15:47
И здесь счёт не в пользу Спартака
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:33, ред.
Ну в этот раз претензий по поводу выкриков в сторону судьи даже я не имею, а я обычно против того чтобы как-то оправдывать неудачи Спартака внешними факторами, да и в этот раз начали матч за упокой благодаря повторяющимся "гениальным" идеям борова, но действительно выпиющее нарушение всех норм и правил и полное попустительство с этим пенальти вышел. Всех судей отстранить бы пожизненно, и в поле и на ВАР. Щас ещё посмотрим как ЭСК будут оправдывать это решение.
