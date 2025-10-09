Сборная Узбекистана выиграла первый матч под руководством Каннаваро

1760027242

вчера, 19:27

Сборная Узбекистана со счетом 2:0 обыграла команду Кувейта в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

Забитыми мячами отметились Элдор Шомуродов (10-я минута) и Хожимат Эркинов (19). На 63-й минуте футболист сборной Узбекистана Отабек Шукуров не реализовал пенальти.

Этот матч стал первым для итальянца в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. Следующий товарищеский матч команда Узбекистана проведет 13 октября против сборной Уругвая.

Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.