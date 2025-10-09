Сборная Узбекистана выиграла первый матч под руководством Каннаваро

Сборная Узбекистана со счетом 2:0 обыграла команду Кувейта в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.
Забитыми мячами отметились Элдор Шомуродов (10-я минута) и Хожимат Эркинов (19). На 63-й минуте футболист сборной Узбекистана Отабек Шукуров не реализовал пенальти.
Этот матч стал первым для итальянца Фабио Каннаваро в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. Следующий товарищеский матч команда Узбекистана проведет 13 октября против сборной Уругвая.
Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.