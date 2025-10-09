  • Поиск
Сборная Узбекистана выиграла первый матч под руководством Каннаваро

вчера, 19:27

Сборная Узбекистана со счетом 2:0 обыграла команду Кувейта в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

Забитыми мячами отметились Элдор Шомуродов (10-я минута) и Хожимат Эркинов (19). На 63-й минуте футболист сборной Узбекистана Отабек Шукуров не реализовал пенальти.

Этот матч стал первым для итальянца Фабио Каннаваро в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. Следующий товарищеский матч команда Узбекистана проведет 13 октября против сборной Уругвая.

Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было загребское «Динамо». В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

A.S.A
A.S.A ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:04
Именно так))) поносило, с ударением на второй слог)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:55
Не думаю что в этом есть много его заслуги! Но Узбекистан с Победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Поносило его по стране и миру...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:44
Пусть время оценит этот результат...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:42
Ну что же, Фабио начал с победы, молодец, но есть над чем работать! Кувейт в первом тайме был никакой, а вот наши парни напротив, много бегали, сощдавали моменты, но реализовали только два из них. Во втором тайме острота возникала уже и у наших ворот, но Нейматов (наш вратарь) провел отличный матч, и вытащил пару серьезных эпизодов! Не понравилась игра в опорной зоне и в центре обороны, было несколько серьезных провалов, благо мастерство игроков Кувейта не высокое, ну и вратарь выручил, как я уже и говорил. Еще нужно поработать над стандартами у чужих ворот, стандартов много, а толку вообше нет!!! Еще из плохого, это травма Аббоса Файзуллаева...скорее всего пропустит матч с Уругваем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:30
С почином Фабио !
nckttdmudsk5
nckttdmudsk5
вчера в 19:51
Каннаваро и Узбекистан с отличным дебютом
