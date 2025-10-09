В доме Винисиуса произошел пожар

1760023308

вчера, 18:21

В доме бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса произошел пожар. Об этом сообщает газета Marca.

По информации газеты, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Футболиста не было дома во время инцидента. Сообщается, что две бригады пожарных потушили пламя, проветрили помещения и уже покинули дом бразильца.