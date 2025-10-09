  • Поиск
В доме Винисиуса произошел пожар

вчера, 18:21

В доме бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса произошел пожар. Об этом сообщает газета Marca.

По информации газеты, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Футболиста не было дома во время инцидента. Сообщается, что две бригады пожарных потушили пламя, проветрили помещения и уже покинули дом бразильца.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года. За команду бразилец провел 332 матча в различных турнирах, в которых отметился 111 забитыми мячами и 87 голевыми передачами. В составе мадридского клуба футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны, по два раза стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:14
Да нет игрока больше, и связи нет,будет Саудовская Аравия
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:11
Пусть в его сердце будет пожар, а ему и семье здоровья
Niagara
Niagara
вчера в 19:59
Балотелли это устроил
82pwtvur9fs2
82pwtvur9fs2
вчера в 19:26
Кто-то курил в постели
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:19
Жильё Винисиуса наверняка застраховано, поэтому ему не стоит особо переживать за возможные убытки от пожара, а если было бы что-то серьёзное, то в прессе бы уже давно во всех подробностях обсудили это происшествие.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01
Пытаюсь найти связь...между электропроводкой и 111-тью забитыми мячами...
Пока тщетно...
112910415
112910415
вчера в 18:50
Люди! Следите за исправностью электропроводки !
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:41, ред.
Хорошо что хоть никто не пострадал!
Гость
