В доме Винисиуса произошел пожар

В доме бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса произошел пожар. Об этом сообщает газета Marca.
По информации газеты, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Футболиста не было дома во время инцидента. Сообщается, что две бригады пожарных потушили пламя, проветрили помещения и уже покинули дом бразильца.
Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года. За команду бразилец провел 332 матча в различных турнирах, в которых отметился 111 забитыми мячами и 87 голевыми передачами. В составе мадридского клуба футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны, по два раза стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
