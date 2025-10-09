Челестини признали лучшим тренером месяца в РПЛ

Швейцарец Фабио Челестини, возглавляющий московский футбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Тренер ЦСКА победил в двух голосованиях из трех. Его считают лучшим тренером по итогам месяца четыре из пяти экспертов РПЛ. Кроме того, он получил около 66% голосов от болельщиков.
Также кандидатами были Сергей Семак (петербургский «Зенит»), Деян Станкович (московский «Спартак»), Валерий Карпин (московское «Динамо»), Станислав Черчесов (грозненский «Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).
Челестини 49 лет, он возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Под его руководством команда лидирует в таблице РПЛ с 24 очками после 11 туров. Тренер с 2023 года возглавлял швейцарский «Базель», с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии. Ранее он тренировал «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну», с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.
Он "Зимой и летом - одним цветом";....фигура подневольная....заложник трансферных непомерных трат...вот раза 3-4 подряд расчемпионятся клубы у которых стоимость игроков в 2 раза меньше чем у Зенита...тогда в руководстве и поймут что не в том лесу грибы ищут....
Не скажу что сезон потерян...но кроме победы в Краснодаре в принципе вспомнить нечего....
Считаю что если из 11-ти матчей первенства не выиграны больше половины (6) , с имеющимися амбициями и вложениями - начало чемпионата провалено...даже не смотря на 12-тиматчевую серию без поражений в двух турнирах...
Понятно что от Семака который часто выигрывает чемпионат ждут только одного....и любой шаг в сторону - он становится плохим....и другое дело когда в клуб который 10-й сезон без чемпионства приходит некий швейцарец который даёт хоть и промежуточный результат - это другое...
Но надо быть объективными в любой ситуации...очков Семак набрал больше...если это конечно учитывается при выборе Лучшего на бровке в сентябре...))
Новости не заслуживающие внимания.
Новости не заслуживающие внимания.
Жедсон...4 гола за последние 3 игры...
Угальде...4 гола в сентябре....
Но вы же не обмолвились ..что Станкович создал "Боевой кулак"....
Галактионов полгода не проигрывающий никакой - потенциал не раскрыл...
Черчесов...который принял команду у которой было 3 поражения и с первого матча умудрился дать серию из 7-ми беспроигрышных матчей - не раскрыл потенциал...
Семак который выдал худший старт в истории гегемонического футбола и который вообще не понимает португальского языка на котором говорят все его подопечные...и откуда они берутся еженедельно.....взял и выдал серию из 12-ти матчей без поражений - не раскрыл потенциал....
Громкий Деян...который силой мысли и передачи информации на расстоянии в сентябре показал лучший результат в Лиге - не раскрыл потенциал....
А Челестини...которому в принципе досталось просто прямо толкать тележку сделанную Николичем - прям открыватель потенциала....
Не согласен......
Думаю если бы голосование проводилось бы до тех октябрьских невозможных "18-ти минут на ВЭБ Арене" то и результат тренерского сентябрьского превосходства был бы другим...
а так да, Черчесов здорово начал.
Станкович...даже не ходя на работу статистику не хуже чем Челестини...в сентябре в РПЛ.....
Челестини в кубке ничего не показал...0 побед....и в чемпионате Ростову влетел всухую....в сентябре...
А вистов нахватал за счёт октябрьского матча со Спартаком - так при чём тут Сентябрь...
"Лучший тренер Сентября"....)))
Думаю он станет и Лучшим тренером Октября...по мнению судей Чистякова и Мешкова (ВАР)....ставивших такие пенальти как в дерби....
Миша Галактионов полгода в РПЛ не проигрывает....но не лучший....просто его затмил проигрывающий Челестини......
Как здесь уже писали ниже....у Деяна и Богданыча и очков в сентябре больше набрано....но они нехорошие....швейцарец лучше....
Чтоб так проголосовать надо подходить под одну из трёх категорий :
1. Ты швейцарец.
2. Ты не знаешь где начинается и заканчивается Сентябрь.
3. Ты поклонник ЦСКА и опрос проводился через 15 секунд после окончания октябрьского матча ЦСКА-Спартак.
Не далее, как вчера вы были против того, что Глушенкова(забил пять мячей в трёх играх) признали лучшим игроком сентября и основным аргументом у вас было заявление, что он мол не стабилен, а сейчас для вас основным показателем являются не стабильная игра на протяжении длительного временного отрезка, количество турнирных очков за один месяц. Вы уж как-то определитесь, какой из трёх клубов по вашему лучший в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
