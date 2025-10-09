  • Поиск
Челестини признали лучшим тренером месяца в РПЛ

вчера, 11:42

Швейцарец Фабио Челестини, возглавляющий московский футбольный клуб ЦСКА, признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Тренер ЦСКА победил в двух голосованиях из трех. Его считают лучшим тренером по итогам месяца четыре из пяти экспертов РПЛ. Кроме того, он получил около 66% голосов от болельщиков.

Также кандидатами были Сергей Семак (петербургский «Зенит»), Деян Станкович (московский «Спартак»), Валерий Карпин (московское «Динамо»), Станислав Черчесов (грозненский «Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).

Челестини 49 лет, он возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Под его руководством команда лидирует в таблице РПЛ с 24 очками после 11 туров. Тренер с 2023 года возглавлял швейцарский «Базель», с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии. Ранее он тренировал «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну», с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.

nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Да кто же с Вами спорит! Я же не по очкам сужу! Посмотрите мой стартовый пост. Ведь там совсем не про это! Тепличных огурцов зимой навалом, а хочется один, но огурчик с грядки...Тьфу, совсем запутался... Но принцип надеюсь ясен?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:38
Семак не философ-экспериментатор....
Он "Зимой и летом - одним цветом";....фигура подневольная....заложник трансферных непомерных трат...вот раза 3-4 подряд расчемпионятся клубы у которых стоимость игроков в 2 раза меньше чем у Зенита...тогда в руководстве и поймут что не в том лесу грибы ищут....
Не скажу что сезон потерян...но кроме победы в Краснодаре в принципе вспомнить нечего....
Считаю что если из 11-ти матчей первенства не выиграны больше половины (6) , с имеющимися амбициями и вложениями - начало чемпионата провалено...даже не смотря на 12-тиматчевую серию без поражений в двух турнирах...
Понятно что от Семака который часто выигрывает чемпионат ждут только одного....и любой шаг в сторону - он становится плохим....и другое дело когда в клуб который 10-й сезон без чемпионства приходит некий швейцарец который даёт хоть и промежуточный результат - это другое...
Но надо быть объективными в любой ситуации...очков Семак набрал больше...если это конечно учитывается при выборе Лучшего на бровке в сентябре...))
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:37
Ну если выбирали из таких, то неудивительно) Был явным фаворитом )
nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:52
...Это скорее золотой кастет. А вот Семаку пока это повторить не по зубам)…
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 20:41, ред.
В целом, все эти лучшие игроки/тренеры месяца, куча новостей типа "имярек сказал журналистам..." - это просто элементы шоу, в которое превратили футбол.
Новости не заслуживающие внимания.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Альба обыграл ЦСКА, а Галактионов Рубин. И ничьи у Альбы с Балтикой и Краснодаром, а не махачкалинское Динамо и Ахмат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:15
Гарсия...4 гола за месяц.....
Жедсон...4 гола за последние 3 игры...
Угальде...4 гола в сентябре....

Но вы же не обмолвились ..что Станкович создал "Боевой кулак"....
cska1948
cska1948 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 20:10
У ДМ две победя и одна ничья. У Ростова одна победа и две ничьи. У Локо две ничьи и одна победа. И с какого перепуга Альба в номинантах, а Галактионов нет?
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:54
У паровозов был спад в сентябре. Куча ничеек.
cska1948
cska1948
вчера в 19:51
Понимаю,что все эти опросы "кто лучший" всегда субьективны. Но не да такой же степени! Тренры восьмой и десятой команды попали в номинанты, а тренер второй команды в чемпионате не попал! Разве может такое быть? Кто-нибудь может объяснить, чем тренер Галактионов хуже, чем Карпин и Альба?
Муравьед
Муравьед
вчера в 19:48
Приход Челестини в ЦСКА приятно удивил. Многие увидели прогресс молодых армейцев, которые хорошо взаимодействуют друг с другом. Очевидно, что ЦСКА претендует как минимум на попадание в тройку. Таких тренеров, как Челестини, можно только поприветствовать.
cska1948
cska1948 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:44
Конечно, Семак наихудший! Круговой как футболист родился и вырос в «Зените», а Семак почти за пять лет так и не смог найти место, на котором бы Круговой раскрылся. А Челестини на раз-два нашел для него место, и Круговой так заиграл, что в «Зените» локти кусают, что отпустили его.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Да, одно поражение, но с Ростовом. играли в меньшинстве. Переломили тяжёлый матч с Сочи. И всё это на фоне потери лидера Глебова. Важно отметить победу в дерби над Спартаком, хоть и в октябре, выход на чистое первое место, а Семак. практически проиграл Акрону с 13 места, потеряв важные 2 очка,
nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:14
Уважаемый, Вы меня даже ошарашили своим напором)). Сразу скажу, что Галактионова, которого, я считаю вровень с Челестини, не было в списке публикуемой статьи. Насчет Семака. Повторю, что писал ранее, его работа и впрямь напоминает забивание гвоздей компьютером (а именно так я считаю его 12 матчей без поражений при вложенных в команду средствах и уровне футболистов). Конечно, некоторым оправданием, как Вы точно подметили, может служить вшитый в BIOS ПК португальский языковый пакет. Однако команда пока играет на 30-40% от своих потенциальных возможностей. Кстати, странно, что Вы не упомянули Талалаева. Насчет ЦСКА позвольте мне иметь свое мнение. Считаю, что ударная сила из Глебова, Кисляка и Кругового превратилась в боевой кулак именно при Челестини (в отличие от Зенита, где на данный момент выделяется только один средний палец)). Что касаемо других уважаемых мной перечисленных Вами специалистов - принижать их достоинства в сравнении с Фабио просто не вижу смысла. С чем позвольте и откланяться…
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 18:20
"он получил около 66% голосов от болельщиков." - а нам втирают, что мясные народная команда. )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:12, ред.
То есть :
Галактионов полгода не проигрывающий никакой - потенциал не раскрыл...
Черчесов...который принял команду у которой было 3 поражения и с первого матча умудрился дать серию из 7-ми беспроигрышных матчей - не раскрыл потенциал...
Семак который выдал худший старт в истории гегемонического футбола и который вообще не понимает португальского языка на котором говорят все его подопечные...и откуда они берутся еженедельно.....взял и выдал серию из 12-ти матчей без поражений - не раскрыл потенциал....
Громкий Деян...который силой мысли и передачи информации на расстоянии в сентябре показал лучший результат в Лиге - не раскрыл потенциал....
А Челестини...которому в принципе досталось просто прямо толкать тележку сделанную Николичем - прям открыватель потенциала....
Не согласен......

Думаю если бы голосование проводилось бы до тех октябрьских невозможных "18-ти минут на ВЭБ Арене" то и результат тренерского сентябрьского превосходства был бы другим...
112910415
112910415
вчера в 16:53
А ведь Черчесов заслужил!
Брулин
Брулин
вчера в 15:39
Сухая статистика: из всех претендентов Челестини единственный претендент у которого есть поражение
nubom
nubom
вчера в 15:36
Так как я вступаю пору старческой деменции, для меня сложно выделить сравнительно короткие промежутки времени, а тем более месяц. Исхожу в таком случае исключительно из принципов советских времен, один из которых гласит: основой профессионализма наставника является умение раскрыть творческий потенциал каждого из своих подопечных и направить его на общую пользу. С этой точки зрения, на мой взгляд, вне конкуренции Фабио Челестини. На подходе - Влерий Карпин. Наихудший – Семак.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:12
не стоило проиграть Краснодару.
а так да, Черчесов здорово начал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:09
Ну только не сглазьте его....:))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:53, ред.
Сергей Богданович два месяца с 9-го августа поражений не знает...12 игр - 9 побед....в двух турнирах....
Станкович...даже не ходя на работу статистику не хуже чем Челестини...в сентябре в РПЛ.....

Челестини в кубке ничего не показал...0 побед....и в чемпионате Ростову влетел всухую....в сентябре...
А вистов нахватал за счёт октябрьского матча со Спартаком - так при чём тут Сентябрь...
"Лучший тренер Сентября"....)))
Думаю он станет и Лучшим тренером Октября...по мнению судей Чистякова и Мешкова (ВАР)....ставивших такие пенальти как в дерби....

Миша Галактионов полгода в РПЛ не проигрывает....но не лучший....просто его затмил проигрывающий Челестини......
Как здесь уже писали ниже....у Деяна и Богданыча и очков в сентябре больше набрано....но они нехорошие....швейцарец лучше....

Чтоб так проголосовать надо подходить под одну из трёх категорий :
1. Ты швейцарец.
2. Ты не знаешь где начинается и заканчивается Сентябрь.
3. Ты поклонник ЦСКА и опрос проводился через 15 секунд после окончания октябрьского матча ЦСКА-Спартак.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:31
Нужно отдать должное ЦСКА — кадры они умеют подбирать хорошие. Конечно же, Челестини заслуживает быть лучшим тренером месяца в РПЛ, по объективным показателям. Правда месяцев в году много, снова стать лучшим будет трудно, тем более при таких конкурентах. Прошло лишь одиннадцать туров и вся борьба за титул впереди. Мне кажется, что ЦСКА не главный претендент на Золото. Челестини думает иначе? Пусть доказывает игрой...
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:31
Доброго Здоровья, lotsman!
Не далее, как вчера вы были против того, что Глушенкова(забил пять мячей в трёх играх) признали лучшим игроком сентября и основным аргументом у вас было заявление, что он мол не стабилен, а сейчас для вас основным показателем являются не стабильная игра на протяжении длительного временного отрезка, количество турнирных очков за один месяц. Вы уж как-то определитесь, какой из трёх клубов по вашему лучший в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:54
Опять кони))
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:54
А кто лучший по пенальти....)
vq3f8eu73443
vq3f8eu73443
вчера в 13:46
Хорошо пока главный конюх верховодит
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:40
Лучший будет тот, кто выиграет чемпионат. А эти ежемесячные итоги и выборы лучших ну такое. Можно после каждого тура выбирать лучших, худших да только это все лирика и бальзам или яд на души болельщиков. Сегодня со щитом завтра на щите, но одно могу сказать на свой диванно-кресельно-экспертный взгляд швейцарец молодец. Если не ошибаюсь, с ним тренерский штаб не поехал из-за известной ситуации. Бог им судья. А он презрел эту ситуацию и пока работает очень даже неплохо. А так в мае увидим кто лучший. Как всегда со своей колокольни.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:35
Саламыч лучший и Андрей Талалаев, и точка
lotsman
lotsman
вчера в 13:32
Кто возглавил таблицу, тот и лучший. Хотя, если считать по очкам, в сентябре ЦСКА набрал 6 очков, а Спартак и Зенит по 7.)
