Челестини признали лучшим тренером месяца в РПЛ

1759999340

вчера, 11:42

Швейцарец , возглавляющий московский футбольный клуб ЦСКА , признан лучшим тренером Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ .

Тренер ЦСКА победил в двух голосованиях из трех. Его считают лучшим тренером по итогам месяца четыре из пяти экспертов РПЛ . Кроме того, он получил около 66% голосов от болельщиков.

Также кандидатами были Сергей Семак (петербургский «Зенит»), Деян Станкович (московский «Спартак»), Валерий Карпин (московское «Динамо»), Станислав Черчесов (грозненский «Ахмат») и Джонатан Альба («Ростов»).