Карпин похвалил Бевеева и Умярова

Новички сборной России по футболу защитник Мингиян Бевеев из калининградской «Балтики» и полузащитник Наиль Умяров из московского «Спартака» хорошо себя проявляют в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября российские футболисты в Москве встретятся с боливийцами. Умяров и Бевеев имеют шанс впервые сыграть за сборную России.
«С Наилем провели теоретическое занятие, объяснили, что нужно. Он и Бевеев приятное впечатление производят. С точки зрения понимания, что хотят от них, и человеческих качеств», — сказал Карпин.