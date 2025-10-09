  • Поиск
Карпин похвалил Бевеева и Умярова

вчера, 20:37

Новички сборной России по футболу защитник Мингиян Бевеев из калининградской «Балтики» и полузащитник Наиль Умяров из московского «Спартака» хорошо себя проявляют в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября российские футболисты в Москве встретятся с боливийцами. Умяров и Бевеев имеют шанс впервые сыграть за сборную России.

«С Наилем провели теоретическое занятие, объяснили, что нужно. Он и Бевеев приятное впечатление производят. С точки зрения понимания, что хотят от них, и человеческих качеств», — сказал Карпин.

Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36
Валера, но всё равно лучше хвалить уже после игры, если конечно это будет заслуженно...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:01
Тренеру конечно виднее !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:59
Все понимание на поле будет и игра покажет...
