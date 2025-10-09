Карпин похвалил Бевеева и Умярова

1760031426

вчера, 20:37

Новички сборной России по футболу защитник из калининградской «Балтики» и полузащитник из московского «Спартака» хорошо себя проявляют в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды .

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября российские футболисты в Москве встретятся с боливийцами. Умяров и Бевеев имеют шанс впервые сыграть за сборную России.

«С Наилем провели теоретическое занятие, объяснили, что нужно. Он и Бевеев приятное впечатление производят. С точки зрения понимания, что хотят от них, и человеческих качеств», — сказал Карпин.