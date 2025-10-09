  • Поиск
Дивеев пропустил тренировку сборной России перед игрой с иранцами

вчера, 18:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран20:00 Не начался

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не занимается в общей группе на тренировке сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Ирана.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что Дивееву нужно будет несколько дней для восстановления от повреждения. Защитник после игры чемпионата России с московским «Спартаком» (3:2) имел проблемы с голеностопом.

Матч сборных России и Ирана пройдет на «Волгоград-Арене» в пятницу и начнется в 20:00 мск.

Все комментарии
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 20:38
По Дивееву после игры с мясными была информация, что будет 4-5 дней восстанавливаться в расположении сборной.
По мне, на полутоварняки с таким тренером лучше бы вообще игроков не отпускали. Лучше бы восстанавливались и готовились вместе с командой.
После предыдущих полутоварняков куча проблем у сборников, что у нас, что у паровозов.
cska1948
cska1948
вчера в 19:29, ред.
Похоже, что Карпин хочет доканать Дивеева! Это что, финал чемпионата мира или товарищеская игра? Неужели у Карпина некем Дивеева заменить и отправить восвояси? Да и сам Игорь чего ждёт? Послал бы Карпина куда подальше и уехал.
Непонятно, почему руководство клуба не вмешается и не встанет на защиту своего игрока?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:28
Не нужно его напрягать.... пусть восстанавливается.... есть кому его заменить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51, ред.
Ну и правильно...
Пусть тренируются те кто играть не умеет....
Да и чему может научить тренер команды с 8-го места таблицы игрока которого учит сам "Лучший тренер Сентября"....
