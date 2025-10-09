Дивеев пропустил тренировку сборной России перед игрой с иранцами

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не занимается в общей группе на тренировке сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Ирана.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что Дивееву нужно будет несколько дней для восстановления от повреждения. Защитник после игры чемпионата России с московским «Спартаком» (3:2) имел проблемы с голеностопом.
Матч сборных России и Ирана пройдет на «Волгоград-Арене» в пятницу и начнется в 20:00 мск.
По мне, на полутоварняки с таким тренером лучше бы вообще игроков не отпускали. Лучше бы восстанавливались и готовились вместе с командой.
После предыдущих полутоварняков куча проблем у сборников, что у нас, что у паровозов.
Непонятно, почему руководство клуба не вмешается и не встанет на защиту своего игрока?
Пусть тренируются те кто играть не умеет....
Да и чему может научить тренер команды с 8-го места таблицы игрока которого учит сам "Лучший тренер Сентября"....
