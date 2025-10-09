  • Поиск
КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей

вчера, 17:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей за нарушения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 4 октября на «ВТБ-Арене» и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:3.

«Футбольный клуб „Динамо“ направил на шесть минут позже на флэш-интервью. Штраф составил 20 тыс. рублей. Главный тренер „Динамо“ Валерий Карпин оштрафован на 10 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны. Болельщики „Динамо“ бросили на футбольное поле пластиковую бутылку, штраф — 50 тыс. рублей. У „Динамо“ была задержка выхода команды из раздевалки на четыре минуты, штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

«Главный тренер „Локомотива“ Михаил Галактионов оштрафован на 10 тыс. рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Игроки „Локомотива“ Руслан Мялковский и Николай Комличенко не прошли через микст-зону, за необеспечение прохода игроков через нее „Локомотиву“ штраф в 50 тыс. рублей», — добавил глава комитета.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:29, ред.
И по голам и по сумме штрафа обошли "главное" дерби страны
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:53
Попробуем, но с этим возможны технически трудности.
1 984
1 984
вчера в 17:34
И ещё у меня просьба - зачтите мне ставку на Беларусь-Дания 1Х в размере 2000.
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:32
Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:31
Здравствуйте. Мы уже занимаемся решением данного вопроса.
