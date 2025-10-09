КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей

1760020293

вчера, 17:31

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал московские «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей за нарушения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Об этом журналистам рассказал глава комитета .

Встреча прошла 4 октября на «ВТБ-Арене» и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:3.

«Футбольный клуб „Динамо“ направил на шесть минут позже на флэш-интервью. Штраф составил 20 тыс. рублей. Главный тренер „Динамо“ Валерий Карпин оштрафован на 10 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны. Болельщики „Динамо“ бросили на футбольное поле пластиковую бутылку, штраф — 50 тыс. рублей. У „Динамо“ была задержка выхода команды из раздевалки на четыре минуты, штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

«Главный тренер „Локомотива“ Михаил Галактионов оштрафован на 10 тыс. рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Игроки „Локомотива“ Руслан Мялковский и Николай Комличенко не прошли через микст-зону, за необеспечение прохода игроков через нее „Локомотиву“ штраф в 50 тыс. рублей», — добавил глава комитета.