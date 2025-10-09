Мохеби назвал запоминающимся матч сборных России и Ирана в 2023 году

1760033694

вчера, 21:14

Матч сборных России и Ирана в 2023 году стал запоминающимся для иранского нападающего «Ростова» .

В 2023 году сборная Ирана на своем поле сыграла вничью с командой России со счетом 1:1. 10 октября пройдет товарищеский матч команд в Волгограде.

«Примерно 2,5 года назад я столкнулся со сборной России. Матч прошел в Тегеране. Он мне очень запомнился. Надеюсь, что завтра будет не менее запоминающийся матч», — сказал Мохеби.

«Я хорошо знаком с Валерием Карпиным, мы познакомились на том матче. После этого во многом благодаря ему я оказался в России и в „Ростове“. Я играю на протяжении двух лет в „Ростове“, но наши пути разошлись сейчас. Как вы знаете, команды готовятся к матчу, проводится анализ, мы не так давно разговаривали с игроками сборной России, в шутку говорили, что иранцы смогут лучше подготовиться за счет моих знаний», — добавил Мохеби.