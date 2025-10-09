  • Поиск
Мохеби назвал запоминающимся матч сборных России и Ирана в 2023 году

вчера, 21:14

Матч сборных России и Ирана в 2023 году стал запоминающимся для иранского нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби.

В 2023 году сборная Ирана на своем поле сыграла вничью с командой России со счетом 1:1. 10 октября пройдет товарищеский матч команд в Волгограде.

«Примерно 2,5 года назад я столкнулся со сборной России. Матч прошел в Тегеране. Он мне очень запомнился. Надеюсь, что завтра будет не менее запоминающийся матч», — сказал Мохеби.

«Я хорошо знаком с Валерием Карпиным, мы познакомились на том матче. После этого во многом благодаря ему я оказался в России и в „Ростове“. Я играю на протяжении двух лет в „Ростове“, но наши пути разошлись сейчас. Как вы знаете, команды готовятся к матчу, проводится анализ, мы не так давно разговаривали с игроками сборной России, в шутку говорили, что иранцы смогут лучше подготовиться за счет моих знаний», — добавил Мохеби.

stanichnik
stanichnik
вчера в 22:29, ред.
Весьма неожиданно и потом, сдаётся мне, что Мохеби слегка лукавит, называя Головина сильнейшим нашим игроком. Ведь иранец особо нигде в играх не пересекался с нашим футболистом ни в РПЛ, ни в играх за сборную. А что касается Лиги 1, то я не думаю, что Мохаммад пристально следит за французским чемпионатом и особенно фк Монако, хтя кто его знает. Логичнее было бы назвать фамилии двух-трёх игроков играющих во внутреннем первенстве. А так складывается впечатление, что у нас в клубах на ведущих ролях одни иностранцы, а в главной команде страны и выделить то некого.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:50
Думаю что нас ожидает очередная ничейка...
