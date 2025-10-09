ЦСКА и «Локомотив» оштрафованы за оскорбления фанатов в адрес «Спартака»

1760016707

вчера, 16:31

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал московские ЦСКА и «Локомотив» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес столичного «Спартака» в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Об этом журналистам рассказал глава комитета .

Матч прошел 1 октября на « РЖД -Арене» и завершился победой армейцев после серии пенальти (4:2). В основное время футболисты не отметились забитыми мячами.