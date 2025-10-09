ЦСКА и «Локомотив» оштрафованы за оскорбления фанатов в адрес «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Локомотив» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес столичного «Спартака» в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
Матч прошел 1 октября на «РЖД-Арене» и завершился победой армейцев после серии пенальти (4:2). В основное время футболисты не отметились забитыми мячами.
«Болельщики „Локомотива“ дважды скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба „Спартак“, за что „Локомотив“ получил штраф 30 тыс. рублей. [Болельщики] ЦСКА трижды скандировали оскорбления в адрес „Спартака“, один раз — в адрес судьи, штраф — 60 тыс. рублей. В ходе проверки было установлено, что 30 сотрудников на стадионе не имели удостоверения контролеров. Выяснилось, что эти люди были стажерами, но над ними должен быть куратор, которого не было, поэтому „Локомотив“ оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.