ЦСКА и «Локомотив» оштрафованы за оскорбления фанатов в адрес «Спартака»

вчера, 16:31

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские ЦСКА и «Локомотив» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес столичного «Спартака» в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 1 октября на «РЖД-Арене» и завершился победой армейцев после серии пенальти (4:2). В основное время футболисты не отметились забитыми мячами.

«Болельщики „Локомотива“ дважды скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба „Спартак“, за что „Локомотив“ получил штраф 30 тыс. рублей. [Болельщики] ЦСКА трижды скандировали оскорбления в адрес „Спартака“, один раз — в адрес судьи, штраф — 60 тыс. рублей. В ходе проверки было установлено, что 30 сотрудников на стадионе не имели удостоверения контролеров. Выяснилось, что эти люди были стажерами, но над ними должен быть куратор, которого не было, поэтому „Локомотив“ оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:12
    Comentarios
    Comentarios ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Пеналь все не могут нашим простить ..
    всё продинамил
    всё продинамил
    вчера в 21:18
    Я что-то не понял — в матче играли сразу три команды?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:44
    Фанаты Локо и ЦСКА выражали кричалками свои симпатии к СпаМу.)))).
    112910415
    112910415
    вчера в 18:23
    Фанаты не поняли, на какой матч их занесло. )
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:07
    Не тех наказали, как обычно
    uv3pyfenw67h
    uv3pyfenw67h
    вчера в 17:56
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 17:14
      "30 сотрудников на стадионе не имели удостоверения контролеров". - Видно с улицы набрали , а куратор в это время, как раз набирал очередную партию контролёров вблизи стадиона...)))
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 17:06
      В годовой бюджет на содержание клубов необходимо закладывать отдельную статью расходов на штрафы из-за поведения болельщиков
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:57
      Сделал сегодня 30 ставок и выбрал на следующий месяц группу без призов. До встречи в ноябре...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:45
      Спартака нет, но его помнят. Прикольно же...
      Гость
