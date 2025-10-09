«Монако», за который выступает Головин, уволил главного тренера Хюттера

Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволил главного тренера Ади Хюттера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
После 7 туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2 стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов команда набрала 1 очко и занимает 30-е место.
Слухи связывают монегасков с Поконьоли, ну если назначат потом и обсудим его, а пока ждемс
