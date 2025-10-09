«Монако», за который выступает Головин, уволил главного тренера Хюттера

1760017815

вчера, 16:50

Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволил главного тренера Ади Хюттера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

После 7 туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2 стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов команда набрала 1 очко и занимает 30-е место.