  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияФранция. Лига 1 2025/2026

«Монако», за который выступает Головин, уволил главного тренера Хюттера

вчера, 16:50

Футбольный клуб «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уволил главного тренера Ади Хюттера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

После 7 туров «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 2 стартовых матчах общего этапа Лиги чемпионов команда набрала 1 очко и занимает 30-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
Консейсау возглавил «Аль-Иттихад»
07 октября
«Атлетико» назначил нового спортивного директора
07 октября
Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана
06 октября
Некрасов сменил Малышева в должности гендиректора «Спартака»
06 октября
Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент со своим тренерским штабом
06 октября
Главный тренер «Пари НН» считает, что не должен уходить в отставку
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:01
У нас за гораздо худшие показатели Станковича не увольняют. Монако от лидера ПСЖ отстаёт всего на три очка, в чём проблема?
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:04
Результаты конечно же у монегасков в последнее время идут так себе, но сейчас плотность таблицы в Лиге 1 такова, что 1-2 победы позволяют команде быть в числе лидеров и возможно, во время международной паузы, Ади мог исправить ситуацию....но в клубе решили иначе!
Слухи связывают монегасков с Поконьоли, ну если назначат потом и обсудим его, а пока ждемс
112910415
112910415
вчера в 18:21
И как теперь новая метла?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:06
скорей всего новым гл.тр. Монако станет Поконьоли. рулевой бельгийского Юниона.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:19
А нам какое дело до внутренних проблем ФК Монако? Тем более, тренер заслуживает увольнения за плохие результаты. Требует корректировки и основной состав команды. Да и Головину пора подумать о своём возвращении в Россию, пока не поздно. Всем давно известно, что россиянин не играет сколько-нибудь важной роли в команде, уже давно... Однако, в России 🇷🇺 может пригодиться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
Всё логично - за отсутствие положительных результатов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 