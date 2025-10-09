Футболист сборной Ирана Мохеби назвал самого сильного российского игрока

Сильнейшим российским футболистом на данный момент является полузащитник «Монако» Александр Головин. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби.
10 октября сборная Ирана на «Волгоград-Арене» сыграет с командой России. Матч начнется в 20:00 мск.
«Я считаю, что сборная России является сильной командой, у нее сильные игроки. Самый сильный футболист — Александр Головин, но из-за травмы он не сыграет завтра. Из остальных россиян отметил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова», — сказал Мохеби.