Футболист сборной Ирана Мохеби назвал самого сильного российского игрока

вчера, 20:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран20:00 Не начался

Сильнейшим российским футболистом на данный момент является полузащитник «Монако» Александр Головин. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби.

10 октября сборная Ирана на «Волгоград-Арене» сыграет с командой России. Матч начнется в 20:00 мск.

«Я считаю, что сборная России является сильной командой, у нее сильные игроки. Самый сильный футболист — Александр Головин, но из-за травмы он не сыграет завтра. Из остальных россиян отметил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова», — сказал Мохеби.

