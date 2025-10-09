В Китае футболист врезался в рекламный щит и сломал шею

1760007467

вчера, 13:57

Тоголезский полузащитник китайского футбольного клуба «Гуанси Пингго» ударился головой о рекламный щит и сломал шею во время матча. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Китая между «Гуанси Пингго» и «Чунцин Тунлянлун». Асамоа боролся с соперником за мяч у кромки поля, но в результате столкновения ударился головой о рекламный щит. Полузащитник лежал на газоне, пока медики не прибыли на место для оказания помощи.

Позднее «Гуанси Пингго» опубликовал заявление, в котором утверждается, что у игрока «высокий риск параплегии» из-за множественных переломов шейных позвонков и обширного повреждения нервов. Асамоа перенес операцию и пропустит остаток сезона, его карьера находится под угрозой.