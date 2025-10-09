  • Поиск
В Китае футболист врезался в рекламный щит и сломал шею

вчера, 13:57

Тоголезский полузащитник китайского футбольного клуба «Гуанси Пингго» Самуэль Асамоа ударился головой о рекламный щит и сломал шею во время матча. Об этом сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел в матче второго по силе дивизиона чемпионата Китая между «Гуанси Пингго» и «Чунцин Тунлянлун». Асамоа боролся с соперником за мяч у кромки поля, но в результате столкновения ударился головой о рекламный щит. Полузащитник лежал на газоне, пока медики не прибыли на место для оказания помощи.

Позднее «Гуанси Пингго» опубликовал заявление, в котором утверждается, что у игрока «высокий риск параплегии» из-за множественных переломов шейных позвонков и обширного повреждения нервов. Асамоа перенес операцию и пропустит остаток сезона, его карьера находится под угрозой.

mhyfpac9pdhj
mhyfpac9pdhj
вчера в 17:00
парень наигрался в футбол, теперь главное здоровье
CCCP1922
CCCP1922 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:32
Я бы проверил наши стадионы на предмет подобных штук.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Реклама-двигатель торговли. Щит расположили у самой бровки, наверное. Шобы людям в глазах маячил. А игроку здоровья, тут уже не до карьеры будет...
shlomo
shlomo
вчера в 15:12
Ему здоровья.. а вот к организаторам матча очень много вопросов....
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:36
Что травмоопасный объект делает на стадионе?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:32
Ужас конечно! Игроку здоровья и полного выздоровления!
ye5ka2rdsd3f
ye5ka2rdsd3f
вчера в 14:26
А что, рекламный щит был на футбольном поле?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:19
Чудовищный случай , чудовищная травма - пожелаю как можно меньше негативных последствий!
