Капитан сборной России будет играть в повязке в честь 80-летия Победы

вчера, 19:41

Капитан сборной России по футболу выйдет на товарищеский матч с командой Ирана в повязке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам рассказал вратарь сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» .

Матч сборных России и Ирана пройдет на «Волгоград-Арене» 10 октября и начнется в 20:00 мск. В четверг футболисты сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва».

«Я бывал в том музее, но не помню, когда именно. Безусловно, было приятно еще раз посетить. Приятно встретили, провели прекрасную экскурсию. Это Год защитника Отечества, юбилей Победы, завтра капитан выйдет в специальной повязке в честь этого. Для нас матчи очень важны в это время», — сказал Сафонов.

«Всегда есть груз ответственности при игре за сборную, всегда есть и будет. В плане игровой практики по-другому будет чувствоваться. Но я уверен, что готов, уверен, что проблем не будет. Поле прекрасное, встретили радушно, все прекрасно, как обычно, когда мы приезжаем. Я бы не стал выделять кого-то одного из сборной Ирана, нужно смотреть комплексно», — добавил он.