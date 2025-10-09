Карпин сравнил сборные Ирана 2023 и 2025 годов

1760028334

вчера, 19:45

Сборная Ирана по футболу не внесла значительных изменений с последнего матча против команды России, который состоялся в 2023 году. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

Матч сборных России и Ирана пройдет на «Волгоград-Арене» 10 октября и начнется в 20:00 мск. В 2023 году сборная России на выезде сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1.

«Сборная Ирана — один из самых серьезных соперников, я бы не брал только рейтинг ФИФА , понятно, что команды из Европы и Латинской Америки с другим уровнем сопротивления, но в рейтинге можно подниматься. Изучили сборную Ирана, знаем силу команду, один из сильных соперников, — сказал Карпин. — Сильных сторон много, хорошие, добротные футболисты собраны, в том числе играющие в чемпионате России. Сердар Азмун не сыграет из-за травмы. На конкретных футболистах внимание не обращаем, хотим видеть свою хорошую игру. Особых изменений у сборной Ирана не заметили с 2023 года, но появляются новые игроки. Не считали, но больше половина состава не играло. Не думаю, что Иран будет чем-то удивлять».

«Состояние газона нормальное, чуть-чуть мягковато, немного вспахали в моментах поле. Во второй тайме будет похуже, но будут только вопросы у футболистов. Что касается Игоря Дивеева, надеемся, что сыграет с Боливией, [ему] получше стало, но посмотрим еще. Я бы не сказал, что ответственности больше — зависит от места игры, при большом количестве болельщиков всегда нужен результат, говорят, что завтра аншлаг будет. Хочется радовать болельщиков победой. Когда есть возможность, приезжаем в другие города для матчей», — добавил Карпин.

В четверг футболисты сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва». «В этом музее в первый раз. Впечатлен размахом, работой, тем, как это сделано, сколько людей задействовано. Впечатляет не только история, но и то, как это выполнено все», — отметил Карпин.