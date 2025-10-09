  • Поиск
В костромском «Спартаке» оценили слухи о незаявленных футболистах

вчера, 18:00

Футболисты, не входившие в заявку «Спартака» из Костромы, никогда не выступали за основную и молодежные команды этого клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что костромской «Спартак» просматривает футболистов для основной команды в официальных матчах молодежной команды («Спартак-К») под чужими фамилиями и номерами. Отмечается, что «Спартаку-К», выступающему в чемпионате Московской области, присудили несколько технический поражений.

«В матчах команды „Спартак-К“ не принимали участия и более того никогда не числились в составе на игру футболисты, не имеющие отношения к этой команде или команде „Спартак“, — сообщили в пресс-службе. — Присуждение технических поражений в матчах связано с участием игроков, имевших на момент проведения игр действующие контракты с основной командой. В связи с отсутствием полноценного состава для участия в данных матчах из-за болезни, травм и дисквалификаций игроков несколько футболистов с действующими контрактами со „Спартаком“ были привлечены к участию в матчах команды „Спартак-К“, притом что технически заявить их не представлялось возможным».

Источник: itar-tass.com
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:46
Дыма без огня не бывает... Или Кострому начали сливать?
