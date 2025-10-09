  • Поиск
Вратаря сборной Ливии подозревают в намеренной ошибке в матче отбора на ЧМ

вчера, 17:11
ЛивияЛоготип футбольный клуб Ливия3 : 3Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеМатч завершен

Вратаря сборной Ливии Мурада Аль Вухиши подозревают в намеренном совершении ошибки во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года против команды Кабо-Верде. Об этом сообщает портал BSN Sports.

Матч прошел в среду завершился со счетом 3:3. При счете 3:1 в пользу ливийцев на 76-й минуте игрок сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал забил гол ударом почти от центральной линии. Голкипер ливийской команды пропустил мяч между ног. Многие назвали этот гол необъяснимым, он вызвал возмущение среди ливийских болельщиков.

Федерация футбола Ливии начала расследование ошибок вратаря.

Сборная Ливии располагается на третьей строчке в турнирной таблице отборочной группы D, набрав 15 очков в 9 играх, первой идет команда Кабо-Верде (20 очков), второй — сборная Камеруна (18). На чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года, попадут победители каждой группы, а четыре лучшие команды из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.

112910415
112910415
вчера в 18:20
Теперь может и не уцелеть...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:54
Теперь не сможет сыграть там
b7uxpcqw8b8q
b7uxpcqw8b8q
вчера в 17:49
В Африке за такое могут и съесть
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:43, ред.
Я сразу же говорил, что спокойно жить ему не дадут. Смотрел видео — есть впечатление, что он специально пропустил гол, но я не возьму на себя ответственность утверждать это. Как бы лихие ливийские парни не натворили глупостей. Такой случай, к сожалению, был в Колумбии, правда давно — игрок сборной, на чемпионате мира , забил в свои ворота... Его просто застрелили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:28
Коль Ливия точно не едет на ЧМ...то её вратарь стал сам выбирать...кому напрямую ехать...Камеруну или Кабо Верде....)))
1 984
1 984
вчера в 17:26
Уважаемые админы, вы что-нибудь ответите на мой вопрос про ставки типа 1Х? Это ведь, как бы всех играющих касается... Ведь можно что-то хотя бы написать! Например:
• Да, спасибо, что обнаружили ошибку, мы сейчас работаем над её исправлением.
• Да, ошибка есть, но нам по фиг, мы ничего делать не будем.
• Ошибки нет, мы поменяли правила, но забыли об этом сообщить.
• Ставки типа 1Х всегда являлись дополнительными (это не так)
Самая неправильная тактика, это игнорировать вопросы по работе сайта.
