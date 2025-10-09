Вратаря сборной Ливии подозревают в намеренной ошибке в матче отбора на ЧМ

1760019113

вчера, 17:11

Вратаря сборной Ливии Мурада Аль Вухиши подозревают в намеренном совершении ошибки во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года против команды Кабо-Верде. Об этом сообщает портал BSN Sports.

Матч прошел в среду завершился со счетом 3:3. При счете 3:1 в пользу ливийцев на 76-й минуте игрок сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал забил гол ударом почти от центральной линии. Голкипер ливийской команды пропустил мяч между ног. Многие назвали этот гол необъяснимым, он вызвал возмущение среди ливийских болельщиков.

Федерация футбола Ливии начала расследование ошибок вратаря.