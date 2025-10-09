  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Африка

Сборная Алжира отобралась на чемпионат мира

вчера, 20:59
СомалиЛоготип футбольный клуб Сомали0 : 3Логотип футбольный клуб АлжирАлжирМатч завершен

Сборная Алжира обыграла команду Сомали со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Голы забили Мохамед Амура (6-я, 57-я минуты) и Рияд Марез (19).

Алжирская команда досрочно заняла первое место в отборочной группе G, набрав 22 очка в 9 матчах. Второе место занимает сборная Уганды (18). На чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года, попадут победители каждой группы, а четыре лучшие команды из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.

Сборная Алжира стала 20-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса и Египта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Сборная Узбекистана выиграла первый матч под руководством Каннаваро
Вчера, 19:27
Аргентина разгромила Нигерию и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ
Вчера, 09:18
Дубль Салаха помог Египту завоевать путевку на ЧМ-2026
08 октября
«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Лос-Анджелесу» в матче MLS
06 октября
«Порту» и «Бенфика» не забили голов
06 октября
«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя
06 октября
 
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:59, ред.
В принципе "старые всё лица" на первых местах в группах...Гана, Алжир, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Египет, Тунис, Марокко......
Единственные кто удивляют не попадая пока ни в стыки ни напрямую это Нигерия...
8 игр - лишь 2 победы...очень на них непохоже....
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
Поздравления , ну ещё бы они "пиратов" бы не победили! )
eav24xuk7tuq
eav24xuk7tuq
вчера в 21:53
Алжир остаётся только поздравить с выходом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 