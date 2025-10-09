Сборная Алжира отобралась на чемпионат мира

1760032752

вчера, 20:59

Сборная Алжира обыграла команду Сомали со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Голы забили Мохамед Амура (6-я, 57-я минуты) и Рияд Марез (19).

Алжирская команда досрочно заняла первое место в отборочной группе G, набрав 22 очка в 9 матчах. Второе место занимает сборная Уганды (18). На чемпионат мира, который пройдет в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года, попадут победители каждой группы, а четыре лучшие команды из занявших вторые места сыграют в стыковых матчах.