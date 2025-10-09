  • Поиск
Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо

вчера, 18:16

Генеральная прокуратура продолжает работу по высказываниям бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции, но «Зенит» не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил «Спорт-Экспрессу», что его слова были интерпретированы неверно.

«Вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке, — сказал Свищев. — Идут следственные действия, все идет в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения. Тема Клаудиньо получила широкое внимание, будем ждать. Точной даты по решению нет. Картина в СМИ бывает однобокой, а расследование даст полную картину».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:49
Вы постоянно пытаетесь убедить меня в том, в чем я убежден и без Вас. Если критикуете мои тексты, то хоть читайте их, для начала.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:47
    всё продинамил
    всё продинамил
    вчера в 20:59
    Ну сказал и сказал...
    STVA 1
    STVA 1 ответ lotsman (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:47
    Эко Вас разобрало то на политоту)))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:34
    Интересный вопрос. 7 марта 2022 года на фоне начала специальной военной операции ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и стать игроками зарубежных команд. Из некоторых клубов иностранные игроки сразу же воспользовались этим. Одним из наиболее пострадавших клубов стал Ростов, который покинула группа из шести легионеров. Все они являлись футболистами основного состава. Так же легионеры сбежали из Краснодара, Рубина. Рубин, после бегства легионеров вылетел из РПЛ. И никто не возбуждал никаких уголовных дел. Клаудиньо же не бежал, он спросил разрешения и когда ему отказали, он продолжил играть в Зените. Правда, как он говорил, расстроился немного и чувствовал, на фоне этого, себя некомфортно. Так в чём здесь криминал?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Увы, всегда поверхностно и однобоко. Подоплека гораздо глубже. Просто это сигнал к тому, чтобы строже подходить к выдаче паспортов РФ госарбайтерам. Они получают наши паспорта, за которые люди жизни отдают, только из шкурных м материальных соображений. Это ничтожество совершенно не заслуживал наш паспорт , как и два других. Пусть другим будет наука. Получаешь паспорт РФ - это не только налоговые преимущества и вопросы лимита, это огромная ответственность и они должны это знать и чувствовать. А то перед новым лимитом толпами повалят. Не давать и все!
    112910415
    112910415
    вчера в 18:53
    Отстаньте от него...
    Чего позориться-то!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:43, ред.
    Большинству легов комфортно только на карточку зрЯплату получать! Это давно пора понять!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 18:43
    Это дело не стоит выеденного яйца. Раз отложили на неопределённый срок, значит спустят на тормозах. Свищев, видимо, слишком переоценил свои возможности, много болтал. Теперь его назначили ответственным за то, чтобы никто больше никуда не лез и постепенное затухание процесса. Бывает и такое.
