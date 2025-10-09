Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо

1760022993

вчера, 18:16

Генеральная прокуратура продолжает работу по высказываниям бывшего футболиста «Зенита» после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

В августе футболист, имеющий гражданство РФ , заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции, но «Зенит» не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил «Спорт-Экспрессу», что его слова были интерпретированы неверно.

«Вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке, — сказал Свищев. — Идут следственные действия, все идет в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения. Тема Клаудиньо получила широкое внимание, будем ждать. Точной даты по решению нет. Картина в СМИ бывает однобокой, а расследование даст полную картину».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.