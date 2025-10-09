  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» не проведет матч с «Овьедо» во время октябрьской паузы

вчера, 15:48

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не сыграет с испанским «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных из-за логистических барьеров.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Зенит» вернулся к рассмотрению варианта матча с «Овьедо».

«К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось. При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», — сказали в пресс-службе «Зенита».

За последние годы петербургский клуб проводил матчи с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи» и швейцарским «Сьоном».

Подписывайся в ВК
Все новости
Лапорта: «США — ключевой рынок для „Барселоны“»
08 октября
Ла Лига сообщила, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в Майами
08 октября
В Бразилии исключили возможность игры с Россией в 2026 году
08 октября
Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США
07 октября
Сборная России U-18 проведет два матча в Сербии
06 октября
Медийный клуб «Матч ТВ» сыграет против «Балтики»
06 октября
 
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:18, ред.
Прямого сообщения с Испанией нет, а летеь с пересадками, ради товарняка, долго и неудобно.
u2bs5k3agvwv
u2bs5k3agvwv
вчера в 18:04
Какой-то Овьедо забоялся играть с Зенитом, потом в чемпионате Испании засмеют.
112910415
112910415
вчера в 16:51
Забоялись испанские! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:37
Надо было сразу договариваться в Турции.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:37
Ну на нет так и суда нет!
35d5uyajyexe
35d5uyajyexe
вчера в 16:17
Такие гранды не будут играть с каким-то зенитом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 