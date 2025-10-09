«Зенит» не проведет матч с «Овьедо» во время октябрьской паузы

1760014132

вчера, 15:48

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не сыграет с испанским «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных из-за логистических барьеров.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Зенит» вернулся к рассмотрению варианта матча с «Овьедо».

«К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось. При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», — сказали в пресс-службе «Зенита».

За последние годы петербургский клуб проводил матчи с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи» и швейцарским «Сьоном».