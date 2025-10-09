Инфантино призвал задуматься о переносе ЧМ на март или октябрь

Президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул на то, что в будущем международный календарь может быть изменен с тем, чтобы чемпионат мира проводился не летом, как обычно, а в начале или конце года.
Такое уже случилось в 2022-м, когда катарский мундиаль прошел в ноябре-декабре. Теперь ФИФА задумалась о том, чтобы перенести сроки ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.
Инфантино сказал:
Лучший месяц для игры в футбол, то есть июнь, в Европе используется не так много. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, но мы обсуждаем это, и мы посмотрим, когда придем к каким-либо выводам. Мы просто должны быть непредвзятыми в этом вопросе.
Это факт, что если вы ищете время, в которое можно проводить турниры в разных частях света, вам, вероятно, следует сделать это в марте или октябре. Потому что в декабре вы не можете играть в одной части света, а в июле — в другой. Мы должны учитывать все эти элементы, когда говорим о соревнованиях национальных сборных и клубных соревнованиях, и нужно посмотреть, как мы можем улучшить календарь на благо всех. На карту поставлено многое.
