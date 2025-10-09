Инфантино призвал задуматься о переносе ЧМ на март или октябрь

1760037263

вчера, 22:14

Президент ФИФА намекнул на то, что в будущем международный календарь может быть изменен с тем, чтобы чемпионат мира проводился не летом, как обычно, а в начале или конце года.

Такое уже случилось в 2022-м, когда катарский мундиаль прошел в ноябре-декабре. Теперь ФИФА задумалась о том, чтобы перенести сроки ЧМ -2034 в Саудовской Аравии.

Инфантино сказал: