Инфантино призвал задуматься о переносе ЧМ на март или октябрь

вчера, 22:14

Президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул на то, что в будущем международный календарь может быть изменен с тем, чтобы чемпионат мира проводился не летом, как обычно, а в начале или конце года.

Такое уже случилось в 2022-м, когда катарский мундиаль прошел в ноябре-декабре. Теперь ФИФА задумалась о том, чтобы перенести сроки ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Инфантино сказал:

Лучший месяц для игры в футбол, то есть июнь, в Европе используется не так много. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, но мы обсуждаем это, и мы посмотрим, когда придем к каким-либо выводам. Мы просто должны быть непредвзятыми в этом вопросе.

Это факт, что если вы ищете время, в которое можно проводить турниры в разных частях света, вам, вероятно, следует сделать это в марте или октябре. Потому что в декабре вы не можете играть в одной части света, а в июле — в другой. Мы должны учитывать все эти элементы, когда говорим о соревнованиях национальных сборных и клубных соревнованиях, и нужно посмотреть, как мы можем улучшить календарь на благо всех. На карту поставлено многое.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:46
Возможно будут технические трудности с этим, плюс это не распространяется на улицы, а это может быть проблемой.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:35
Зачем переносить ЧМ - 2034, ведь в Саудовской Аравии 🇸🇦 будут кондиционеры?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:39
футболу нужен ответственное лицо...
а не эта продажная козел (с)
Гость
