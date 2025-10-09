  • Поиск
Мбаппе отреагировал на слухи о конфликте с Винисиусом

вчера, 22:42

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на слухи о том, что у него не лучшие отношения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором.

Когда в одной команде играют два известных игрока, то благодаря им вы можете получить много интересных историй.

На самом деле у меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В этом году мы стали намного лучше, мы узнали друг друга намного лучше. Он отличный игрок и как личность очень хороший человек.

Мы знаем, что люди говорят о нас все что угодно, но у нас одна цель: помочь «Реалу» выигрывать титулы. Я думаю, что если мы хотим выигрывать титулы, то мы должны быть в лучшей форме и помогать всей команде.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:16, ред.
Корпоративная этика....никто и не надеялся услышать другое....
Даже если бы журналисты увидели в раздевалке Мбаппе с битой около ушатанного Вини....он бы сказал тоже самое.....
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:53
Это обычные догадки журналистов, такое говорят почти всегда, когда в клубе на столько известные личности.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
Учитывая , мягко говоря не простой характер у обоих игроков - эти слухи могут быть далеко небезосновательны...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:39
Скорее всего, эта информация от Винисиуса и есть?
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 23:30
....к дому расиста пошли, дом расиста подожгли))))
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:28
И лисички взяли спички
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:21
Пожар кто устроил?? Говори!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:17
Конфликт есть ) разберутся бойцы
ABir
ABir
вчера в 23:17
Видно кому-то очень хочется, чтобы отношения были плохими.
K_SY116
K_SY116
вчера в 23:03
Отмазки
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:01
Естественно он не скажет правду даже если бы хотел!
