Мбаппе отреагировал на слухи о конфликте с Винисиусом

Форвард «Реала» отреагировал на слухи о том, что у него не лучшие отношения с бразильским нападающим .

Когда в одной команде играют два известных игрока, то благодаря им вы можете получить много интересных историй.

На самом деле у меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В этом году мы стали намного лучше, мы узнали друг друга намного лучше. Он отличный игрок и как личность очень хороший человек.

Мы знаем, что люди говорят о нас все что угодно, но у нас одна цель: помочь «Реалу» выигрывать титулы. Я думаю, что если мы хотим выигрывать титулы, то мы должны быть в лучшей форме и помогать всей команде.