Амбициозный клуб АПЛ ошибся с тренером. Закупились под экс-наставника «Реала» – но стало только хуже

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10 декабря 2024, 10:00

Вместо борьбы за топ-5 – 14-е место.

Правильно распорядиться наследием

Дэвид Мойес – крайне важный тренер в истории «Вест Хэма». С ним клуб перестал считаться аутсайдером АПЛ и даже забрался в топ-10, включился в борьбу за еврокубки. С шотландским менеджером «молотобойцы» играли в Лиге Европы и Лиге конференций, добирались до решающих стадий – а в сезоне-22/23 стали победителем ЛК. Список достижений не самый крупный – при этом победы в еврокубке команда добилась впервые за 24 года, плюс это вообще первый трофей за тот же срок.

Освоившись на этой высоте, «Вест Хэм» захотел двинуться дальше – всё-таки гигантам Премьер-лиги уже бросили вызов клубы, ранее считавшиеся середняками – «Брайтон», «Астон Вилла». Последние уже добились огромных успехов, став примером для остальных.

Загвоздка в том, что в как раз в этот момент Мойес решил попрощаться с командой. Получается, что клубу предстояла титаническая работа. Надо было найти тренера, который бы продолжил заложенный Дэвидом курс (чтобы не откатиться назад), привезти ему качественное усиление – и надеяться на то, что специалист и новички быстро адаптируются в коллективе. Задача не из простых – особенно учитывая уровень конкуренции в чемпионате Англии.

Лопетеги получил крепкое усиление на бумаге

«Молотобойцы» сделали ставку на Хулена Лопетеги. На бумаге – более чем достойный кандидат. Менеджер рос в системе сборных Испании и добрался до основы «красной фурии», после чего заслуженно получил предложение от «Реала».

После неудачи со звёздами Мадрида специалист реабилитировался в «Севилье». Заодно стало понятно – это тренер типажа Эмери. В именитых командах он не может заработать авторитет среди звёзд, зато со средними крепкими коллективами показывает топ-результат. «Мингиянцы» при нём стали победителями ЛЕ -19/20. Другие аргументы в пользу Хулена – его стремление не усложнять структуру игры, прагматичный стиль и опыт в АПЛ (работал в «Вулверхэмптоне»).

Выбор в его пользу «молотобойцы» подкрепили трансферами. Усилили ось центральных защитников – взяли Макса Килмана, а Жан-Клера Тодибо вообще перехватили у «Ювентуса». На фланги атаки привезли многообещающих исполнителей Крисенсио Саммервиля и Луиса Гильерме. 27 млн евро за возрастного Никласа Фюллькруга – спорное решение. Но у немца есть неоспоримый козырь – с опытом он стал на порядок сильнее и не просто так продолжает вызываться в сборную Германии. Ещё одно топ-приобретение – Аарон Ван-Биссака. Не пригодившегося тен Хагу защитника взяли за мизерные 17,6 млн евро.

Каждое приобретение либо непосредственно в стартовый состав, либо в стартовую обойму – с такой подготовительной работой в сезон было заходить нестрашно.

Неоправданные ожидания и конфликты – в клубе напряжённая атмосфера

Настрой изменился уже в первых турах. Достался тяжёлый календарь – «Вилла» и «Ман Сити» в первых трёх турах, плюс непредсказуемый «Челси» в пятом. Но претенденту на топ-5 надо с ними конкурировать напрямую. А «молотобойцы» эти принципиальные матчи проиграли. Вдобавок сыграли вничью с «Фулхэмом», единственная победа на этом отрезке – 2:0 с «Кристал Пэлас».

Позднее к этому добавились ничьи с «Брентфордом» и «Эвертоном», поражение от «Ноттингема», 1:3 от «Лестера» и разгром от «Арсенала». Разговоры о недовольстве тренером поползли уже в октябре – в то же время Хулену выдавали кредит доверия до последнего. Даже к началу декабря однозначного мнения не сложилось – совет директоров взвешивает варианты после двух громких поражений. Это при том, что Лопетеги не выжал ничего из усиления состава – «молотобойцы» провалились с девятого на 14-е место.

Дополнительно обстановку накаляют конфликты с игроками. В сентябре у тренера случилась ссора с Мохамедом Кудусом из-за замены в перерыве матча против «Брентфорда». После разгрома от «Арсенала» конфликт вспыхнул уже между Лопетеги и Тодибо – с новичком команды обсуждали содержание игры на повышенных тонах. Микроклимат в команде крайне напряжённый – и сам тренер как на иголках. Сейчас кажется, что выход только один – рокировка.

К поиску сменщика надо подойти более обдуманно

Отставка Лопетеги напрашивается – но она должна быть осмысленной. Остаётся вопрос выбора сменщика и постановки задачи перед ним. Борьба за еврокубки на данном этапе должна отойти на второй план – времени на сбор и интеграцию новых идей просто нет, а конкуренты («Ноттингем», «Вилла», «Брайтон») показали, что готовы куда лучше.

Пока лондонцы перебирают кандидатуры среди безработных специалистов. Рассматривали Эдина Терзича (но его хочет и более именитый клуб). По последним данным, в списке есть Сержиу Консейсау, Массимилиано Аллегри, Грэм Поттер и Кристоф Гальтье.

Каждый из них – довольно сильный специалист, но подойдут не все. В Аллегри и Поттере есть сомнения – первый давно стагнирует и не показывает тренерского развития, последний пропагандирует другой футбол – а сейчас начинать перестройку чревато. Гальтье – специалист с характером, который всё выстроит под себя. Он с Консейсау, пожалуй, – приоритетные варианты.

С другой стороны, в клубе, судя по всему, готовы повременить с увольнением до окончания сезона – и такой сценарий гораздо лучше. Будет больше времени на поиск альтернативы, плюс Лопетеги получит возможность переломить ситуацию. Вариант, выигрышный для всех – но пока ставка на экс-тренера сборной Испании и «Реала» себя не оправдывает.