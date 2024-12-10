Амбициозный клуб АПЛ ошибся с тренером. Закупились под экс-наставника «Реала» – но стало только хуже

Вместо борьбы за топ-5 – 14-е место.
Правильно распорядиться наследием
Дэвид Мойес – крайне важный тренер в истории «Вест Хэма». С ним клуб перестал считаться аутсайдером АПЛ и даже забрался в топ-10, включился в борьбу за еврокубки. С шотландским менеджером «молотобойцы» играли в Лиге Европы и Лиге конференций, добирались до решающих стадий – а в сезоне-22/23 стали победителем ЛК. Список достижений не самый крупный – при этом победы в еврокубке команда добилась впервые за 24 года, плюс это вообще первый трофей за тот же срок.
Освоившись на этой высоте, «Вест Хэм» захотел двинуться дальше – всё-таки гигантам Премьер-лиги уже бросили вызов клубы, ранее считавшиеся середняками – «Брайтон», «Астон Вилла». Последние уже добились огромных успехов, став примером для остальных.
Загвоздка в том, что в как раз в этот момент Мойес решил попрощаться с командой. Получается, что клубу предстояла титаническая работа. Надо было найти тренера, который бы продолжил заложенный Дэвидом курс (чтобы не откатиться назад), привезти ему качественное усиление – и надеяться на то, что специалист и новички быстро адаптируются в коллективе. Задача не из простых – особенно учитывая уровень конкуренции в чемпионате Англии.
Лопетеги получил крепкое усиление на бумаге
«Молотобойцы» сделали ставку на Хулена Лопетеги. На бумаге – более чем достойный кандидат. Менеджер рос в системе сборных Испании и добрался до основы «красной фурии», после чего заслуженно получил предложение от «Реала».
После неудачи со звёздами Мадрида специалист реабилитировался в «Севилье». Заодно стало понятно – это тренер типажа Эмери. В именитых командах он не может заработать авторитет среди звёзд, зато со средними крепкими коллективами показывает топ-результат. «Мингиянцы» при нём стали победителями ЛЕ-19/20. Другие аргументы в пользу Хулена – его стремление не усложнять структуру игры, прагматичный стиль и опыт в АПЛ (работал в «Вулверхэмптоне»).
Выбор в его пользу «молотобойцы» подкрепили трансферами. Усилили ось центральных защитников – взяли Макса Килмана, а Жан-Клера Тодибо вообще перехватили у «Ювентуса». На фланги атаки привезли многообещающих исполнителей Крисенсио Саммервиля и Луиса Гильерме. 27 млн евро за возрастного Никласа Фюллькруга – спорное решение. Но у немца есть неоспоримый козырь – с опытом он стал на порядок сильнее и не просто так продолжает вызываться в сборную Германии. Ещё одно топ-приобретение – Аарон Ван-Биссака. Не пригодившегося тен Хагу защитника взяли за мизерные 17,6 млн евро.
Каждое приобретение либо непосредственно в стартовый состав, либо в стартовую обойму – с такой подготовительной работой в сезон было заходить нестрашно.
Неоправданные ожидания и конфликты – в клубе напряжённая атмосфера
Настрой изменился уже в первых турах. Достался тяжёлый календарь – «Вилла» и «Ман Сити» в первых трёх турах, плюс непредсказуемый «Челси» в пятом. Но претенденту на топ-5 надо с ними конкурировать напрямую. А «молотобойцы» эти принципиальные матчи проиграли. Вдобавок сыграли вничью с «Фулхэмом», единственная победа на этом отрезке – 2:0 с «Кристал Пэлас».
Позднее к этому добавились ничьи с «Брентфордом» и «Эвертоном», поражение от «Ноттингема», 1:3 от «Лестера» и разгром от «Арсенала». Разговоры о недовольстве тренером поползли уже в октябре – в то же время Хулену выдавали кредит доверия до последнего. Даже к началу декабря однозначного мнения не сложилось – совет директоров взвешивает варианты после двух громких поражений. Это при том, что Лопетеги не выжал ничего из усиления состава – «молотобойцы» провалились с девятого на 14-е место.
Дополнительно обстановку накаляют конфликты с игроками. В сентябре у тренера случилась ссора с Мохамедом Кудусом из-за замены в перерыве матча против «Брентфорда». После разгрома от «Арсенала» конфликт вспыхнул уже между Лопетеги и Тодибо – с новичком команды обсуждали содержание игры на повышенных тонах. Микроклимат в команде крайне напряжённый – и сам тренер как на иголках. Сейчас кажется, что выход только один – рокировка.
К поиску сменщика надо подойти более обдуманно
Отставка Лопетеги напрашивается – но она должна быть осмысленной. Остаётся вопрос выбора сменщика и постановки задачи перед ним. Борьба за еврокубки на данном этапе должна отойти на второй план – времени на сбор и интеграцию новых идей просто нет, а конкуренты («Ноттингем», «Вилла», «Брайтон») показали, что готовы куда лучше.
Пока лондонцы перебирают кандидатуры среди безработных специалистов. Рассматривали Эдина Терзича (но его хочет и более именитый клуб). По последним данным, в списке есть Сержиу Консейсау, Массимилиано Аллегри, Грэм Поттер и Кристоф Гальтье.
Каждый из них – довольно сильный специалист, но подойдут не все. В Аллегри и Поттере есть сомнения – первый давно стагнирует и не показывает тренерского развития, последний пропагандирует другой футбол – а сейчас начинать перестройку чревато. Гальтье – специалист с характером, который всё выстроит под себя. Он с Консейсау, пожалуй, – приоритетные варианты.
С другой стороны, в клубе, судя по всему, готовы повременить с увольнением до окончания сезона – и такой сценарий гораздо лучше. Будет больше времени на поиск альтернативы, плюс Лопетеги получит возможность переломить ситуацию. Вариант, выигрышный для всех – но пока ставка на экс-тренера сборной Испании и «Реала» себя не оправдывает.
При Мойесе у ВХ была стабильность как когда то была при Реднаппе, клуб стал ближе к еврокубкам, и то тогда произошло в 2001 Харри ушел клуб в 2003 вылетел из АПЛ, то же самое может произойти и сейчас..... Мойес давал то что у клуба давно не было +Еврокубок ЛК ......а так как клуб не является суперсилой да и никогда ей не был нужно было держаться за шотландца и благодарить за малое, а не грезить выступлениями в ЛЧ на подобие АВ с Эмери за 1.5 года такой скачок.......... просто сейчас на испанцев в АПЛ ажиатаж, плюс в добавок Лопетеги брал ЛЕ, по этому рассчитывали на некое повторение сценария скачка, но ВХ не повезло...... хотя убирав отднажды шотландца также назначав Пеллегрини думали выйти на новый уровень просто руководство клуба наступило на одни и теже грабли........
Если сравнивать с той же Астон виллой, то давайте не забывать исторически вилла титулованный клуб просто их успехи остались в прошлом у них 6 или 7 титулов высшего дивизиона КЕЧ 1982 обыграв тогда Баварию, в первом сезоне АПЛ 92/93 Вилла была в шаге чтобы выиграть чемпионат финишировав на 2 месте пропустив вперед только МЮ Ферги с Кантона........Эмери пришел в команду про которую просто забыли, что такой клуб когда то был чемпионом и брал главный еврокубок обыграв Баварию.....и возможно его команда напоминает Лидс ОЛири..............Вилла в отличии от ВХ успешнее..........по этому после Эмери в нее придут более ТОповые тренеры..........тот же Аллегри например, ВХ он не пойдет как и большинство успешных специалистов.........
Кем заменить Лопетеги? думаю спешить не надо .......с Поттерами, Аллегри и тд, а просто подождать, говорят в Тоттенхэме у Постекоглу недавно произошел конфиликт с болельщиками после поражения от Борнмута, также говорят что Тоттенхэм планирует его уволить, по его работе я видел что у него может получится, по этому если Анге все еще заинтересован тренировать в АПЛ, то следует его переманить, просто переедет в соседний квартал, а Вх точно получит хорошего тренера, я то первоначально рассчитывал уже дано на Почеттино, то он ПСЖ то Челси а теперь сборную США возглавил......хотя я и говорил про Бенитеса недавно, как опытного тренера в АПЛ.......... но мне кажется Постекоглу подойдет ........просто Аллегри будет ныть в стиле Моуриньо и Конте, что ему кого-то там не купили раздуто его и тд......
При Мойесе у ВХ была стабильность как когда то была при Реднаппе, клуб стал ближе к еврокубкам, и то тогда произошло в 2001 Харри ушел клуб в 2003 вылетел из АПЛ, то же самое может произойти и сейчас..... Мойес давал то что у клуба давно не было +Еврокубок ЛК ......а так как клуб не является суперсилой да и никогда ей не был нужно было держаться за шотландца и благодарить за малое, а не грезить выступлениями в ЛЧ на подобие АВ с Эмери за 1.5 года такой скачок.......... просто сейчас на испанцев в АПЛ ажиатаж, плюс в добавок Лопетеги брал ЛЕ, по этому рассчитывали на некое повторение сценария скачка, но ВХ не повезло...... хотя убирав отднажды шотландца также назначав Пеллегрини думали выйти на новый уровень просто руководство клуба наступило на одни и теже грабли........
Если сравнивать с той же Астон виллой, то давайте не забывать исторически вилла титулованный клуб просто их успехи остались в прошлом у них 6 или 7 титулов высшего дивизиона КЕЧ 1982 обыграв тогда Баварию, в первом сезоне АПЛ 92/93 Вилла была в шаге чтобы выиграть чемпионат финишировав на 2 месте пропустив вперед только МЮ Ферги с Кантона........Эмери пришел в команду про которую просто забыли, что такой клуб когда то был чемпионом и брал главный еврокубок обыграв Баварию.....и возможно его команда напоминает Лидс ОЛири..............Вилла в отличии от ВХ успешнее..........по этому после Эмери в нее придут более ТОповые тренеры..........тот же Аллегри например, ВХ он не пойдет как и большинство успешных специалистов.........
Кем заменить Лопетеги? думаю спешить не надо .......с Поттерами, Аллегри и тд, а просто подождать, говорят в Тоттенхэме у Постекоглу недавно произошел конфиликт с болельщиками после поражения от Борнмута, также говорят что Тоттенхэм планирует его уволить, по его работе я видел что у него может получится, по этому если Анге все еще заинтересован тренировать в АПЛ, то следует его переманить, просто переедет в соседний квартал, а Вх точно получит хорошего тренера, я то первоначально рассчитывал уже дано на Почеттино, то он ПСЖ то Челси а теперь сборную США возглавил......хотя я и говорил про Бенитеса недавно, как опытного тренера в АПЛ.......... но мне кажется Постекоглу подойдет ........просто Аллегри будет ныть в стиле Моуриньо и Конте, что ему кого-то там не купили раздуто его и тд......
Ситуация напоминает о том, насколько важен правильный выбор тренера для достижения долгосрочного успеха. Иногда ставка на известного специалиста не оправдывает ожиданий, если его методы и философия не совпадают с возможностями и стилем игры команды. В случае с Лопетеги его предыдущий опыт в "Реале" и "Севилье" мог создать ложное впечатление о его способности работать с менее звездным составом. Это также подчеркивает важность тщательного анализа кандидатов перед назначением нового тренера.
Кроме того, стоит отметить, что переход от одного успешного тренера к другому всегда сопряжен с рисками. Даже самые продуманные трансферы могут не дать желаемого эффекта без правильной интеграции новых игроков в команду. Очевидно, что "Вест Хэму" предстоит серьезная работа по исправлению ситуации и возвращению на прежние позиции.
Ситуация напоминает о том, насколько важен правильный выбор тренера для достижения долгосрочного успеха. Иногда ставка на известного специалиста не оправдывает ожиданий, если его методы и философия не совпадают с возможностями и стилем игры команды. В случае с Лопетеги его предыдущий опыт в "Реале" и "Севилье" мог создать ложное впечатление о его способности работать с менее звездным составом. Это также подчеркивает важность тщательного анализа кандидатов перед назначением нового тренера.
Кроме того, стоит отметить, что переход от одного успешного тренера к другому всегда сопряжен с рисками. Даже самые продуманные трансферы могут не дать желаемого эффекта без правильной интеграции новых игроков в команду. Очевидно, что "Вест Хэму" предстоит серьезная работа по исправлению ситуации и возвращению на прежние позиции.