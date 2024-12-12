Рахимов заявил, что ничего не знает об интересе «Рубина» к Ахметову

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вчера, 23:08

Главный тренер «Рубина» заявил, что ничего не знает об интересе казанского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» .

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахметов входит в сферу интересов «Рубина».

Ничего не знаю об интересе к Ахметову. Мы пока не называли никакие фамилии. Определили, что нам нужны игроки, которые увеличат конкуренцию в составе. Ахметов — хороший футболист. Я попросил игроков отдыхать до 26 декабря. Затем каждому расписано по 11 тренировок. Мы все контролируем. За невыполненную тренировку — штраф в размере 50 тысяч.