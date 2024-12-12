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Рахимов заявил, что ничего не знает об интересе «Рубина» к Ахметову

вчера, 23:08

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что ничего не знает об интересе казанского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Ильзату Ахметову.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахметов входит в сферу интересов «Рубина».

Ничего не знаю об интересе к Ахметову. Мы пока не называли никакие фамилии. Определили, что нам нужны игроки, которые увеличат конкуренцию в составе. Ахметов — хороший футболист. Я попросил игроков отдыхать до 26 декабря. Затем каждому расписано по 11 тренировок. Мы все контролируем. За невыполненную тренировку — штраф в размере 50 тысяч.
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:22
Темнит Рашид))) Все правильно!
Гость
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