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Зобнин: «Тедеско — топ-тренер, он в плане психологии, наверное, лучший»

сегодня, 14:52

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы под руководством бывшего тренера команды Доменико Тедеско.

Это топ-тренер, ну серьёзно. Ну не зря он, понятно, что в Бельгии сейчас нет результата, но я общаюсь с помощниками, там тоже есть свои моменты. Но это топ-тренер, он в плане психологии, наверное, лучший, с кем я работал. В тренировках ты всегда чувствуешь его какое-то внимание, энергию, ты чувствуешь себя нужным в команде.

Почти любой футболист, понятно, что кто не играет, меньше, но там, по большей части, 85% все чувствовали себя нужными. Человек 15−16, наверное, кто всегда играли, они всегда чувствовали, что нужны. И они знали, что делать в той или иной ситуации, при обороне, при атаке, в прессинге.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:50
тут сложно всё, не однозначно
djaich
djaich
сегодня в 18:33
Тедеско крайне нестабилен, возможно, что быстро эмоционально выгорает. После хорошего дебютного сезона следом сразу же следует провал, что было и в Шальке, и в Лейпциге, и в сборной Бельгии, с которой изначально блестяще выиграл отбор на Евро. Чем то он Раньери напоминает.
pomor445
pomor445
сегодня в 18:01
По сути охарактеризовал его как топ-психолога, а игроков, как пациентов. Тогда всё сходится: атмосфера в команде хорошая, душевная, но результата нет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:56
"Тренеришко...."... как сказал бы не без известный нам футболист.....:)
j7fx4xzzphjz
j7fx4xzzphjz
сегодня в 16:40
Работу тренера оценивают по его результатам, где у топ-тренера Тедеско результат?
adekvat
adekvat
сегодня в 16:16
Тедеско тренер хороший, а вот игроки которые ему в Спартаке достались, так себе были.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:48
Сб. Бельгии была топ сборной, Попрыгунчик гейропейский успешно ее опустил практически в середняки. Значит он топ-тренер?
p7m43vpy3kq2
p7m43vpy3kq2
сегодня в 15:26
Роман Зобнин выразил искреннее восхищение работой Доменико Тедеско, отметив его выдающиеся качества как тренера, особенно в области психологии. Это действительно ценно, когда тренер может создать атмосферу, где каждый игрок чувствует свою значимость и мотивирован работать на максимум своих возможностей. Такие слова говорят о том, что Тедеско сумел наладить отличный контакт с командой и привнести в неё уверенность и дисциплину.

Хотя у Тедеско могут быть временные трудности в Бельгии, важно помнить, что успехи тренеров зависят от множества факторов, включая состав команды, условия работы и даже везение. Однако способность поддерживать высокий моральный дух и обеспечивать игрокам чувство уверенности — это те качества, которые делают хорошего тренера великим.

Зобнин подчеркнул, что почти вся команда чувствовала себя важной частью процесса, и это крайне важный аспект для достижения успеха. Когда игроки знают своё место и роль в команде, они могут действовать более эффективно и уверенно, что отражается на общих результатах.
Capral
Capral
сегодня в 14:54, ред.
Ну, какой он лучший, показали результаты Спартака. На счет психологa, тоже можно поспорить. Его, не всегда адекватное поведение во время игры говорит об обратном. И конечно, он, точно не топ-тренер, это глупость, невероятная. То, что он душевно относился к игрокам Спартака понять можно, это, часто свидетельство того, что тренер не уверен в себе и не самого высокого качества. Достаточно вспомнить шварца и его работу у ростовщиков. Он, тоже, со всей душой относился к игрокам, поздравлял со всеми праздниками, вникал в ситуации, но как тренер- никто и ничто...

Вообще, интервью Зобнина, мне показалось, каким-то путанным и бессвязным, несколько неуверенным. Возможно, Зобнин был любимчиком Тедеску, чего, тоже отрицать нельзя. Но, так восторженно говорить об усредненном тренере, называть его топовым- глупо и несерьезно. В игре Бельгии, на недавнем ЧЕ, сборная ничего внятного не показала, хотя состав был достаточно крепкий. Я, лично, к словам Зобнина отношусь скептически, а работу Тедеску в Спартаке, вспоминаю как эксперементальную и непрофессиональную...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:42
По крайней мере многие игроки сборной Бельгии скорее всего с Романом на эту тему поспорили бы...)
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