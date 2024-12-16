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Избран новый глава Королевской испанской футбольной федерации

сегодня, 17:47

Рафаэль Лузан стал новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Лузан получил поддержку большинства членов Генеральной ассамблеи RFEF в рамках выборов, он набрал 90 голосов из 138.

Специалист будет работать на своем посту с 2024 по 2028 год.

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Перевод с espn.com Фото: Сайт uk.sports.yahoo.com
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:38
король умер. да здравствует король!
ну что, надеюсь, в испании больше не будет скандалов)))
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2gtuuw6ztw2w
сегодня в 18:12
Избрание Рафаэля Лузана на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) стало важным событием для испанского футбола. Получив подавляющую поддержку от членов Генеральной ассамблеи, Лузан продемонстрировал доверие к своей кандидатуре и готовность к решению задач, стоящих перед федерацией.

Его опыт и знания будут играть ключевую роль в развитии как профессионального, так и любительского футбола в Испании. В ближайшие четыре года под его руководством RFEF предстоит решать множество вопросов, связанных с повышением уровня игры национальных команд, развитием инфраструктуры и популяризацией футбола среди молодежи.

Этот выбор отражает стремление испанского футбольного сообщества к обновлению и прогрессу, что может открыть новые перспективы для развития спорта в стране.
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