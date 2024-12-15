«Барселона» намерена включиться в борьбу за Александера-Арнольда

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сегодня, 16:48

«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за защитника «Ливерпуля» и сборной Англии . Напомним, контракт игрока с «красными» истекает следующим летом и уже в январе он сможет подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на приобретении Александера-Арнольда. В настоящее время основным правым защитником каталонцев является Жюль Кунде, но он предпочитает играть на позиции центрального защитника. Александер-Арнольд же привнесёт в игру вертикальность, креативность и опыт, что будет идеально подходить под стиль игры Флика.