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Неймар: «Спортивные годы в ПСЖ были лучшими для меня»

сегодня, 12:59

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в интервью источнику рассказал о своём отношении к периоду выступлений в составе ПСЖ.

Спортивные годы в ПСЖ были, безусловно, лучшими для меня. Но мне было очень грустно, потому что я часто получал очень серьёзные травмы, которые могли длиться три, четыре или шесть месяцев. Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола, спорта, я являлся лучшим Неймаром, который у них когда-либо был. Так что я рад, что смог предложить это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти... Потому что у меня не было полного сезона, только в 2020 году, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов.

Это был действительно отличный год. Я никогда не забуду эти моменты, они запечатлены в моём сердце.

Мы не должны забывать, что впервые вывели клуб в финал Лиги чемпионов. К сожалению, не выиграли. Но это часть футбола и спорта в целом. Невозможно всегда побеждать. У ПСЖ была цель выйти в финал, и мы её достигли. Клуб по-прежнему ставит перед собой эту цель и вкладывает в неё все силы. Это правда, что я уже выиграл с «Барселоной». Когда я думаю об этом, победы с «Барсой» остаются невероятными моментами, и мне хотелось бы выиграть с ПСЖ. Лига чемпионов — это всё равно, что выиграть чемпионат мира со своей страной.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 14:18
Согласен с Вами! А вот его реально не понял. В ПСЖ это была плохая копия Нея в Барсе или Сантосе
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:15, ред.
лучшее что у него было это 2 сезона в Барселоне, все остальное ничем непримечательный середнячок, кроме новостей про скандалы и деньги. В свое время если бы ПСЖ купил Суареса, а не Неймара, то может быть что и выиграли.
112910415
112910415
сегодня в 13:38
а теперь на пенсию пора
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:29
крутое трио
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:28
"...я являлся лучшим Неймаром, который у них когда-либо был.."
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У них другого Неймара и не было, одного хватило)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:15
Только если в финансовом плане. А вот лучшие футбольные годы бразильца были в Сантосе и Барселоне.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:07
Очень классный игрок, когда в форме. Но всё это уже позади
bv6asnkjh6e7
bv6asnkjh6e7
сегодня в 13:04
Неймар решил напомнить о себе
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