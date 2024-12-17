Неймар: «Спортивные годы в ПСЖ были лучшими для меня»

Нападающий «Аль-Хиляля» в интервью источнику рассказал о своём отношении к периоду выступлений в составе ПСЖ .

Спортивные годы в ПСЖ были, безусловно, лучшими для меня. Но мне было очень грустно, потому что я часто получал очень серьёзные травмы, которые могли длиться три, четыре или шесть месяцев. Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола, спорта, я являлся лучшим Неймаром, который у них когда-либо был. Так что я рад, что смог предложить это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти... Потому что у меня не было полного сезона, только в 2020 году, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов.

Это был действительно отличный год. Я никогда не забуду эти моменты, они запечатлены в моём сердце.