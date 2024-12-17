Неймар: «Спортивные годы в ПСЖ были лучшими для меня»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в интервью источнику рассказал о своём отношении к периоду выступлений в составе ПСЖ.
Спортивные годы в ПСЖ были, безусловно, лучшими для меня. Но мне было очень грустно, потому что я часто получал очень серьёзные травмы, которые могли длиться три, четыре или шесть месяцев. Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола, спорта, я являлся лучшим Неймаром, который у них когда-либо был. Так что я рад, что смог предложить это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти... Потому что у меня не было полного сезона, только в 2020 году, когда мы вышли в финал Лиги чемпионов.
Это был действительно отличный год. Я никогда не забуду эти моменты, они запечатлены в моём сердце.
Мы не должны забывать, что впервые вывели клуб в финал Лиги чемпионов. К сожалению, не выиграли. Но это часть футбола и спорта в целом. Невозможно всегда побеждать. У ПСЖ была цель выйти в финал, и мы её достигли. Клуб по-прежнему ставит перед собой эту цель и вкладывает в неё все силы. Это правда, что я уже выиграл с «Барселоной». Когда я думаю об этом, победы с «Барсой» остаются невероятными моментами, и мне хотелось бы выиграть с ПСЖ. Лига чемпионов — это всё равно, что выиграть чемпионат мира со своей страной.
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У них другого Неймара и не было, одного хватило)))
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У них другого Неймара и не было, одного хватило)))