«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей

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сегодня, 00:15

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.

В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда 5 млн в месяц, тренера – 3 млн), трансферам (за 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро ), поставкам продуктов питания и многому другому.

Общая сумма долга – более 900 млн рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора на следующий год – на интернат для академии.

Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го), «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда и это без зимнего усиления и покрытия долга.

Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом.