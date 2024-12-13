«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.
В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги – 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Сабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.
Общая сумма долга – более 900 млн рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год – на интернат для академии.
Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го), «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда и это без зимнего усиления и покрытия долга.
Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом.
Очень дерзко говорю, но даже не представляю, кого могу обидеть. У команды нет болельщиков, состав собирается по принципу "ее нужен тут, пригожусь Химкам", стадион располагается фактически на сервере Москвы, где есть ЦСКА и Спартак (даже по территориальному принципу болеть некому).
Так зачем? Зачем занимать чье то место и тратить кучу денег то ли государственных, то ли ворованных?
Очень дерзко говорю, но даже не представляю, кого могу обидеть. У команды нет болельщиков, состав собирается по принципу "ее нужен тут, пригожусь Химкам", стадион располагается фактически на сервере Москвы, где есть ЦСКА и Спартак (даже по территориальному принципу болеть некому).
Так зачем? Зачем занимать чье то место и тратить кучу денег то ли государственных, то ли ворованных?
Господи помилуй!!! Ман Сити в сторонке курит,школяра!!!
Господи помилуй!!! Ман Сити в сторонке курит,школяра!!!