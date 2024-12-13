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«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей

сегодня, 00:15

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.

В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги – 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Сабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.

Общая сумма долга – более 900 млн рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год – на интернат для академии.

Чтобы завершить сезон в текущем составе (до июня 2025-го), «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда и это без зимнего усиления и покрытия долга.

Последствием уголовного преследования Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Для крупного бизнеса 1 млрд - не такие уж и большие деньги, не уже ли в Московской области не найдется спонсоров, спасти свою футбольную команду от банкротства
112910415
112910415
сегодня в 05:26
похоже, это конец
f365p95v4b8a
f365p95v4b8a
сегодня в 05:19
Еще одной московской команды будет меньше, никто не расстроится.
psp5ywmnbm6u
psp5ywmnbm6u
сегодня в 05:16
Ничего страшного, спартак все оплатит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:31
А некоторые здесь трындят, что клубы должны быть частными. И честными...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:17, ред.
Надо бы к банкротству Химок ещё и Зенит присоединить - у Газпрома уйма долгов, компания убыточна, как в лихие 90-е, ибо Миллер & "Товарищи" всё про*рали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:51
Дружище, ты ж сам и ответил! Цитирую: "Затем, чтоб занимать чье то место и тратить кучу денег то ли государственных, то ли ворованных".
протон
протон
сегодня в 01:10
Зачем этот клуб вообще существует?
Очень дерзко говорю, но даже не представляю, кого могу обидеть. У команды нет болельщиков, состав собирается по принципу "ее нужен тут, пригожусь Химкам", стадион располагается фактически на сервере Москвы, где есть ЦСКА и Спартак (даже по территориальному принципу болеть некому).
Так зачем? Зачем занимать чье то место и тратить кучу денег то ли государственных, то ли ворованных?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:00
Каждый инсайдер считает своим долгом распиарить страшилки...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
Вопрос один - Где найти миллиард ? - Может ставки всей командой ? Нет тоже не выход - могут посадить . Остаётся "Русское лото" - а вдруг? )))
shur
shur
сегодня в 00:30
...ни чего себе играть толком не играют, а МИЛЛИАРДАМИ ворочуют,
Господи помилуй!!! Ман Сити в сторонке курит,школяра!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:22
Молодец Садыгов и клуб нахлобучил и дорожников с мостовиками кинул.
Гость
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