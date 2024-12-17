В «Урале» оценили итоги первой части сезона

Президент «Урала» высказался об итогах первой части сезона Первой лиги. Команда идет на 3-м месте.

Я считаю, что мы неудачно сыграли в первой части сезона. Мы не должны были идти на третьем месте. Было много игр, в которых мы сыграли неудачно. Концовка года прошла под руководством Олега Александровича Шатова. И мы стали играть в приемлемый футбол. А начало, конечно, у нас было неудачным. Были поражения, ничьи. И качество игры меня не удовлетворяло. Мы не добрали очков. Перед руководством, перед тренерским штабом стоит серьёзная задача на следующую часть сезона. Так что мы приложим все усилия, чтобы весной показать хорошую игру. Я всегда говорил и говорю, что самое главное, наша игра должна нравиться нашим болельщикам. В этом случае и очки придут. И я думаю, что под руководством нового тренерского штаба мы выполним задачу.